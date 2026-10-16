"OZBILJNA ZABAVA"
NYT: Trump bijesan zbog aranžmana svojih savjetnika s Dodikom: Otkrivene nove poslovne veze
Za tako malo poznato područje u svijetu, Republika Srpska posljednjih je mjeseci uspjela angažirati niz ljudi blisko povezanih s najvišim krugovima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše New York Times u novom tekstu o lobističkoj mreži Republike Srpske.
Kad je proruska vlast tog bosanskohercegovačkog entiteta tijekom ljeta zatražila pomoć u vezi s energetskim projektom, obratila se washingtonskoj lobističkoj tvrtki povezanom s predsjednikom Donaldom Trumpom, tvrde četiri osobe upoznate s događajima koje su željele ostati anonimne kako bi mogle govoriti o predloženom poslovnom dogovoru.
Tvrtka Continental Strategy bilo je spremno pomoći. Među njegovim partnerima nalazi se nekoliko bivših dužnosnika Trumpove predsjedničke kampanje i administracije, kao i Katie Wiles, kći šefice Trumpova kabineta.
Ubrzo nakon toga Wiles je pratila teksaškog poduzetnika iz energetskog sektora u Republiku Srpsku kako bi istražili mogućnost partnerstva s tamošnjom vladom na izgradnji plinovoda, prema riječima dviju osoba upoznatih s putovanjem.
I sam poduzetnik povezan je s Trumpom. Jedno od njegovih poduzeća primilo je ulaganja predsjednikova najstarijeg sina Donalda Trumpa Jr., kao i pomoć Trumpove administracije.
Trumpovi savjetnici otputovali u RS zbog izbora
Neovisno o projektu plinovoda, najmanje šest sadašnjih i bivših Trumpovih političkih suradnika ovog je mjeseca otputovalo u Republiku Srpsku kako bi pomogli tamošnjoj vlasti u vezi s izborima.
Među njima je bio Alex Garcia, partner u poduzeću Continental Strategy, koji je radio u Trumpovoj kampanji 2024. godine. Garcia je vlastima Republike Srpske preporučio Jamesa Blaira i Chrisa LaCivitu, dvojicu vodećih Trumpovih političkih savjetnika, kao i Andrewa H. Smitha, Trumpova odvjetnika koji je s njima surađivao na pitanjima povezanima s izborima.
Čini se da je angažman Blaira i LaCivite, koji su otputovali u Republiku Srpsku zbog ovogodišnjih izbora, razljutio Trumpa.
"Ako postoji sukob interesa, odmah ću ih otpustiti!", napisao je američki predsjednik na društvenim mrežama nakon što je New York Times otkrio da su Blair i LaCivita bili plaćeni za savjetovanje vlasti Republike Srpske, prenosi N1 BiH.
Njih dvojica vode višemilijunsku oglašivačku kampanju Trumpova političkog tima, čiji je cilj spriječiti uvjerljivu pobjedu demokrata na izborima za Kongres na polovici predsjedničkog mandata.
Njihov odlazak u inozemstvo usred kampanje izazvao je prijepore među republikancima koji strahuju od gubitka kontrole nad Kongresom. Takav bi ishod dodatno oslabio Trumpa i otvorio mogućnost da demokrati ponovno pokrenu postupak njegova opoziva.
Pitanja koja posebno smetaju Trumpu
Angažman njegovih savjetnika u Republici Srpskoj otvorio je i pitanja na koja je Trump tradicionalno vrlo osjetljiv.
Američki predsjednik već godinama burno reagira na tvrdnje da je pod ruskim utjecajem. Također mu nikada nije odgovaralo kada su njegovi saveznici pokušavali financijski profitirati od povezanosti s njim.
Ipak, uključenost nekoliko istaknutih Trumpovih suradnika u poslove u Republici Srpskoj, jednom od dvaju entiteta Bosne i Hercegovine, pokazuje koliko su krajnje desni politički krugovi diljem svijeta spremni platiti za pristup američkom predsjedniku koji zanemaruje međunarodne institucije.
Istodobno pokazuje i spremnost ljudi iz Trumpova okruženja da takve odnose pretvore u poslovnu korist, unatoč riziku da budu optuženi za iskorištavanje svojih veza s predsjednikom.
Dodikova stranka godinama pod američkim sankcijama
Republikom Srpskom upravlja proruska stranka čiji je čelnik Milorad Dodik godinama bio pod američkim sankcijama, uključujući i razdoblje prve Trumpove administracije, zbog podrivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.
Taj sporazum, koji podupiru Sjedinjene Američke Države, okončao je krvavi rat između Bošnjaka, Srba i Hrvata tijekom 1990-ih te uspostavio Republiku Srpsku, s većinskim srpskim i kršćanskim stanovništvom, kao jedan od dvaju političkih entiteta Bosne i Hercegovine.
Nakon skupe kampanje utjecaja, tijekom koje su vlasti Republike Srpske plaćale nekoliko Trumpovih saveznika, njegova je administracija krajem prošle godine ukinula sankcije.
Vlasti Republike Srpske nastavile su izdvajati znatna sredstva kako bi stekle Trumpovu naklonost uoči ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini.
Nastojale su predstaviti Republiku Srpsku kao uporište kršćanskog konzervativizma koje su nepravedno napali demokrati u Sjedinjenim Državama i međunarodno tijelo zaduženo za nadzor provedbe Daytonskog sporazuma.
RS plaća 35.000 dolara mjesečno lobističkoj tvrtki
Prema dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa, Republika Srpska u veljači je počela plaćati 35.000 dolara mjesečno poduzeću Continental Strategy, koje je osnovao bivši Trumpov veleposlanik.
Vlasti Republike Srpske angažirale su i Smitha, odvjetnika u odvjetničkom društvu Boies Schiller Flexner, koji je radio za Trumpovu prvu predsjedničku kampanju i administraciju, a u građanskim parnicama zastupa i jedno od predsjednikovih poduzeća.
To su potvrdile dvije osobe upoznate s angažmanom.
One su, kao i drugi sugovornici New York Timesa, zatražile anonimnost kako bi mogle govoriti o privatnim poslovnim dogovorima povezanima s angažmanima koji su izazvali Trumpovu ljutnju i nezadovoljstvo drugih republikanaca.
Garcia i Smith pomogli su privući dodatne Trumpove saveznike za interese Republike Srpske.
Odvjetničkom društvu Boies Schiller Flexner, koje je zastupalo Republiku Srpsku, isplaćene su stotine tisuća dolara za angažman Blaira i LaCivite.
Dodik zahvalio Trumpu i Putinu
Dodikova proruska stranka ostvarila je uvjerljivu izbornu pobjedu, piše NYT.
U govoru na pobjedničkoj proslavi u nedjelju kasno navečer Dodik je Trumpu pripisao zasluge za stvaranje političkog okruženja koje je omogućilo pobjedu njegove stranke. Zahvalio je i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na podršci.
Osim Blaira i LaCivite, proslavi su prisustvovali Garcia i Smith, bivša Trumpova suradnica zadužena za prikupljanje donacija Caroline Wren te nekadašnji savjetnik Trumpove kampanje Barry Bennett.
Wren i Bennett bili su među osnivačima dvije tvrtke kojima je, prema podacima američkog Ministarstva pravosuđa, tijekom druge Trumpove administracije isplaćeno najmanje 800.000 dolara za lobiranje u korist vlasti Republike Srpske.
Te su tvrtke radile na ukidanju sankcija i posredovala u organiziranju sastanaka s dužnosnicima Trumpove administracije zaduženima za vjerska pitanja.
Wren je u izjavi navela da je Trumpova administracija "zaštitu i promicanje kršćana diljem svijeta postavila kao iznimno važan prioritet, a za to nema boljeg mjesta od kršćana u Republici Srpskoj koji podržavaju Trumpa".
Vlada Republike Srpske, odvjetničko društvo Boies Schiller Flexner, Katie Wiles i Garcia nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Sastanak u Bijeloj kući i veze sa šeficom Trumpova kabineta
Garcia je prošlog mjeseca u Bijeloj kući organizirao sastanak između šefice Trumpova kabineta Susie Wiles i visokog dužnosnika Republike Srpske, o čemu je New York Times već izvijestio.
Dužnosnik Republike Srpske, član Dodikove stranke, objavio je fotografije sa sastanka na društvenim mrežama uz poruku: "Gradimo nova i jačamo stara prijateljstva."
Dužnosnik Bijele kuće i Continental Strategy izjavili su da Katie Wiles nije imala nikakve veze s tim sastankom te da sa svojom majkom ne razgovara o poslu.
Continental je također naveo da mlađa Wiles ne lobira kod američke vlade ni za jednog klijenta.
"Tvrtka se savjesno pridržava svih etičkih i pravnih zahtjeva", izjavila je njegova glasnogovornica Melissa Stone.
Iz Continentala su naveli da je putovanje Katie Wiles u Republiku Srpsku u kolovozu bilo povezano s "podrškom strateškom komuniciranju" za jedno američko poduzeće.
Prema riječima triju osoba upoznatih s dogovorom, riječ je o teksaškom poduzeću TXC Energy LLC, koje vodi John V. Calce.
Fotografirala se s puškom pokraj ministra unutarnjih poslova
Wiles je pratila Calcea na putovanju tijekom kojeg se na streljani fotografirala s puškom u rukama pokraj ministra unutarnjih poslova Republike Srpske, člana Dodikove stranke.
U objavi na društvenim mrežama, koju je zabilježio i na internetu podijelio jedan albansko-američki aktivist, a o kojoj je izvijestio CBS News, Wiles je napisala da je putovanje u Republiku Srpsku bilo "uglavnom posao + ozbiljna zabava!".
Garcia je u to vrijeme također boravio u Republici Srpskoj.
Calceov posjet organizirao je Continental na zahtjev vlasti Republike Srpske.
Prema riječima triju osoba upoznatih s dogovorom, tamošnja ga je vlada pozvala kako bi istražio mogućnost partnerstva na izgradnji plinovoda za koji je tvrdila da bi omogućio dopremu prirodnog plina iz Hrvatske na zapadni Balkan i produbio veze Republike Srpske sa Sjedinjenim Državama.
Calce nije odgovorio na zahtjeve za komentar. Nije poznato razmatra li i dalje sudjelovanje u projektu plinovoda.
Njegove veze s Trumpovim krugom mogle bi ga učiniti poželjnim partnerom za stranu vladu koja nastoji uspostaviti kontakte s okruženjem američkog predsjednika.
Poslovne veze s Donaldom Trumpom Jr.
Donald Trump Jr. ima manjinski vlasnički udio u drugom poduzeću kojim upravlja Calce, America First Refining, prema riječima dviju osoba upoznatih s ulaganjem.
O tome je ranije izvijestila i ProPublica.
America First Refining ima prijavljenu istu adresu u Addisonu u Teksasu kao i TXC Energy.
Glasnogovornik Donalda Trumpa Jr. nije odgovorio na zahtjev za komentar.
U objavi na društvenim mrežama u ožujku predsjednik Trump podržao je planove tvrtke America First Refining za izgradnju nove rafinerije u Brownsvilleu u Teksasu, uz veliko ulaganje indijskog poduzeća koje je također poslovalo s Trump Organizationom.
America First Refining i njegov prethodnik platili su Continentalu 750.000 dolara za lobiranje u Bijeloj kući i Ministarstvu energetike u vezi s rafinerijom u Brownsvilleu, kao i za aktivnosti povezane s "energetskim i industrijskim razvojem", pokazuju evidencije o lobiranju.
Garcia je u tim dokumentima naveden kao lobist za America First Refining, dok se ime Katie Wiles ne spominje.
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