VIDEO / Pogledajte trenutak u kojem je Vučić priznao poraz

"Zahvalan sam. Pobijedili smo svugdje gdje žive Srbi, dakle u regiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, svugdje. Pobijedili smo na Kosovu i Metohiji, među Srbima. I znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Želim im uspjeh, ali reći ću vam nešto. Kao što vidite, za razliku od njih, koji nam u 14 godina nisu uspjeli čestitati, ja njima čestitam, iako su oni samo izvođači radova, izvođači prljavih poslova koje je netko drugi osmislio kako bi srušio jednu suverenu zemlju. Na trenutak ste uspjeli. Dokad? Vidjet ćemo. Nagledao sam se ovoga i 2000. godine. Ono zbog čega sam zabrinut, odmah ću vam reći, da vas nisam lagao ni u kampanji: neće proći, neće proći. Do ožujka ili travnja uvest ćete sankcije Ruskoj Federaciji. Učinit će sve ono što vam nisu htjeli reći, sve ono o čemu su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njezina je politika pobijedila."