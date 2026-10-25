STUDENTI POBIJEDILI
VIDEO / Pogledajte trenutak u kojem je Vučić priznao poraz
Nositelj liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je Studentska lista osvojila najviše mandata na izborima, prema podacima dobivenima na temelju stratificiranog uzorka.
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"Nemamo konačne rezultate, mnogi će biti iznenađeni. Na temelju stratificiranog uzorka jasno je da smo izgubili ove izbore. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista, imat će između 135 i 140 mandata, a mi oko 105. Nitko drugi nije ušao u parlament. Eventualno mogu ući vojvođanski Mađari s tri mandata, Albanci s jednim mandatom i, mislim, SDA, ali nemojte me držati za riječ. Dakle, mi imamo oko 1.720.000 glasova, govorim vam na temelju uzorka, ali to je potpuno nevažno. Oni imaju oko 2.200.000. A budući da su govorili kako će netko bježati, pakirati kofere, kako ih se netko boji i kako će se netko sklanjati, lagali su sve što su govorili. Lagali su i o zvučnom topu, lagali su i o 'Sarajevo Safariju', lagali su o Jovanjici, lagali su o svemu", rekao je Vučić i dodao:
"Zahvalan sam. Pobijedili smo svugdje gdje žive Srbi, dakle u regiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, svugdje. Pobijedili smo na Kosovu i Metohiji, među Srbima. I znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Želim im uspjeh, ali reći ću vam nešto. Kao što vidite, za razliku od njih, koji nam u 14 godina nisu uspjeli čestitati, ja njima čestitam, iako su oni samo izvođači radova, izvođači prljavih poslova koje je netko drugi osmislio kako bi srušio jednu suverenu zemlju. Na trenutak ste uspjeli. Dokad? Vidjet ćemo. Nagledao sam se ovoga i 2000. godine. Ono zbog čega sam zabrinut, odmah ću vam reći, da vas nisam lagao ni u kampanji: neće proći, neće proći. Do ožujka ili travnja uvest ćete sankcije Ruskoj Federaciji. Učinit će sve ono što vam nisu htjeli reći, sve ono o čemu su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njezina je politika pobijedila."
Vučić je potom poručio da će se SNS nastaviti boriti.
"Želim im sve najbolje, a mi ćemo se boriti. I nitko od njih neće nikamo bježati i nitko ga nikada neće jahati. Zaštitit ćemo svakog čovjeka od njihova jahanja, maltretiranja i svega ostalog. Što se tiče najprljavijeg ološa s N1, Nove S i ostalih, lagali su o svakoj riječi koju su izgovorili. I samo su radili, samo su radili taj prljavi posao za nekoga drugoga, misleći da će tko zna što postići. Evo, sada čekam da me kazneno gone zbog zvučnog topa. Nemojte zbog nečega sitnog, nego zbog zvučnog topa, ološu jedan pokvareni. E, dakle, kao što vidite, jezik mi se tek sada razvezao, a tek će se razvezati. To je ono što niste vi sami. Mi se nećemo igrati tužbama, žalbama i prigovorima Upravnom sudu", rekao je Vučić.
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