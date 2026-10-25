PIONIRSKI PARK
VIDEO / Muškarci u crnom napustili Ćacilend nakon što je Vučić objavio poraz
U Pionirskom parku u Beogradu, poznatom kao "Ćacilend", tijekom izborne večeri okupio se veći broj muškaraca odjevenih uglavnom u crno, ali su brzo nakon objave poraza Aleksandra Vučića otišli.
Oglas
Prema izvještaju reportera N1 Srbija, okupljeni su se kretali prema zgradi Predsjedništva Srbije, a prostor parka postupno se popunjavao.
Na tom području bili su prisutni pripadnici Policijske brigade Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Reporter N1 navodi da je u blizini Starog dvora bio parkiran veći broj automobila i autobusa.
Portal Nova.rs ranije je objavio snimke na kojima se vide skupine muškaraca, većinom odjevenih u crno, kako ulaze u Pionirski park. Dio njih nosio je kapuljače, dok su pojedinci imali i fantomke.
Grupa muškaraca obučena u tamnu odeću i uglavnom sa kapuljačama kreće se u Pravcu Pionirskog parka u Beogradu manje od sat vremena do zatvaranja birališta. Pratite specijalni program PRAVO NA GLAS na Insajder TV i blog uživo na https://t.co/ybyaZCjTKr https://t.co/xg9K1iIreF— Insajder TV (@Insajder_net) October 25, 2026
Slični prizori zabilježeni su i na drugim lokacijama u Beogradu. Na Trgu Nikole Pašića, nedaleko od Pionirskog parka, snimljena je skupina muškaraca u tamnoj odjeći, uglavnom s kapuljačama na glavama, koja se kretala prema parku. Još jedna skupina muškaraca s kapuljačama okupljala se na području Ušća.
Sve se događalo tijekom izborne večeri, uz pojačanu prisutnost policijskih snaga u središtu srbijanske prijestolnice. Ranije tijekom dana u blizinu Pionirskog parka i sjedišta Republičke izborne komisije (RIK) stigao je velik broj vozila Žandarmerije.
Policija je na pojedinim lokacijama u središtu grada postavila kordone i zaštitne ograde, zbog čega je novinarskim ekipama privremeno bio otežan pristup zgradi RIK-a.
Kada padne mrak, izgmižu razne bubetine i štakori. Evo ih kod Ušća. Sačuvaćemo svaki glas i pobedu! Još sat i po do pobede! Glasaj! Olovka je naše oružje! https://t.co/0bI01r88k2— Zemunski zbor/Земунски збор (@zemunski_zbor) October 25, 2026
Istodobno su u Pionirskom parku ponovno postavljani šatori i pripadajuća infrastruktura.
Sve o izborima u Srbiji pratite UŽIVO na N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas