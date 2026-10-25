Slični prizori zabilježeni su i na drugim lokacijama u Beogradu. Na Trgu Nikole Pašića, nedaleko od Pionirskog parka, snimljena je skupina muškaraca u tamnoj odjeći, uglavnom s kapuljačama na glavama, koja se kretala prema parku. Još jedna skupina muškaraca s kapuljačama okupljala se na području Ušća.