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PIONIRSKI PARK

VIDEO / Muškarci u crnom napustili Ćacilend nakon što je Vučić objavio poraz

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N1 Info
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25. lis. 2026. 20:45
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Ćacilend
Nova.rs

U Pionirskom parku u Beogradu, poznatom kao "Ćacilend", tijekom izborne večeri okupio se veći broj muškaraca odjevenih uglavnom u crno, ali su brzo nakon objave poraza Aleksandra Vučića otišli.

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Prema izvještaju reportera N1 Srbija, okupljeni su se kretali prema zgradi Predsjedništva Srbije, a prostor parka postupno se popunjavao.

Na tom području bili su prisutni pripadnici Policijske brigade Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Reporter N1 navodi da je u blizini Starog dvora bio parkiran veći broj automobila i autobusa.

Portal Nova.rs ranije je objavio snimke na kojima se vide skupine muškaraca, većinom odjevenih u crno, kako ulaze u Pionirski park. Dio njih nosio je kapuljače, dok su pojedinci imali i fantomke.

Slični prizori zabilježeni su i na drugim lokacijama u Beogradu. Na Trgu Nikole Pašića, nedaleko od Pionirskog parka, snimljena je skupina muškaraca u tamnoj odjeći, uglavnom s kapuljačama na glavama, koja se kretala prema parku. Još jedna skupina muškaraca s kapuljačama okupljala se na području Ušća.

Sve se događalo tijekom izborne večeri, uz pojačanu prisutnost policijskih snaga u središtu srbijanske prijestolnice. Ranije tijekom dana u blizinu Pionirskog parka i sjedišta Republičke izborne komisije (RIK) stigao je velik broj vozila Žandarmerije.

Policija je na pojedinim lokacijama u središtu grada postavila kordone i zaštitne ograde, zbog čega je novinarskim ekipama privremeno bio otežan pristup zgradi RIK-a.

Istodobno su u Pionirskom parku ponovno postavljani šatori i pripadajuća infrastruktura.

Sve o izborima u Srbiji pratite UŽIVO na N1.

Teme
aleksandar vučić beograd izbori srbija ćacilend

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