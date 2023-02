Podijeli :

Attila KISBENEDEK/AFP/Ilustracija

Srbija će prije kraja ove godine osigurati oko 700 milijuna eura za daljnje ulaganje u vojsku i domaću obrambenu industriju, izjavio je u ponedjeljak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Abu Dhabiju, gdje nazoči Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX.

Ocijenivši da je počela svjetska utrka za naoružanjem kakve “dosad nikada nije bilo” i da je to “potpuno ludilo”, Vučić je ustvrdio da će se zalihe naoružanja zbog velike potražnje brzo potrošiti, javili su beogradski mediji iz Abu Dhabija.

VIDEO | Vučić na sajmu oružja pohvalio hrvatsku vojsku

“Svi hoće od nas kupiti granate, mine, rakete, bojeve glave…sve što ima eksplozivno punjenje, i hoće to kupiti za narednih 20 godina, pošto svi planiraju toliko dugo ratovati”, rekao je. “Svi se spremaju za nešto, jedino trebamo mi biti budale da to ne vidimo”, kazao je Vučić komentirajući da će to uraditi i Srbija.

“Imat ćemo mimo proračuna izdvajanje od najmanje 500 milijuna eura, a pošto ćemo prije kraja godine kupiti dronove, to će biti 700 milijuna eura”, rekao je Vučić.

To, po njegovim riječima, neće narušiti financijsku situaciju u državi jer “niti jednog trenutka javni dug neće prijeći 56 posto BDP-a”.

Istaknuvši da Srbija mora imati snažnu vojsku ili je u suprotnome neće biti jer bi “nestala kao zemlja za tri dana”, Vučić je pozvao mlade sunarodnjake da se prijave u specijalne postrojbe Vojske Srbije, za koje je Ministarstvo obrane prošlog tjedna raspisalo natječaj.

Polazna plaća specijalcima u dvije elitne brigade VS-a biti će, po njegovim riječima, oko 2.000 eura.

“Moramo imati snažnu vojsku”, rekao je Vučić, ponovivši kako sve zemlje ulažu ogromne svote novca u naoružanje.

Vučić je rekao i da Srbija pregovara s Francuzima o kupovini višenamjenskih borbenih zrakoplova “rafal”, kao i da bi to bilo najveće izdvajanje srpskog vojnog proračuna, koje bi stajalo i do tri milijarde eura.

On je ranije na Instagramu objavio kako je važno da Srbija sudjeluje na sajmu naoružanja u Abu Dhabiju, jer je to “dobar način predstavljanja svoje industrije”.

Prema ranijim izvješćima medija, nacrtom proračuna za 2023. za obranu je predviđeno oko 1,3 milijarde eura ili oko 2,3 posto BDP-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.