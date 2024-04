Vučić: Za tri do četiri mjeseca bit će najgora situacija od 1945.

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će za tri do četiri mjeseca biti najgora situacija u svijetu od Drugog svjetskog rata, prenosi RTS.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji u svijetu Aleksandar Vučić je rekao da je puno žarišta, a da velike sile na to gledaju po principu “dobro je dok se to događa negdje drugdje”.

“To je dobro dok se to događa negdje drugdje, tako oni misle. Dugoročno, ne vidim rješenje jer se stvari menjaju, neki se odupiru tim promjenama”, rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da postoje brojna kršenja međunarodnih ugovora, samo što su neki bili vrlo precizni pri određivanju i pokazivanju onih koji su Povelju UN-a sada prekršili, a nije im baš bilo stalo do činjenice što su to prekršili kada su oni to činili nama.

“Ali što da radite, ta vrsta licemerja i igra međunarodne politike, tko je jači – tlači, i to je to. To je osnovni princip međunarodne politike, tako da se mi ostavimo svih njihovih priča o međunarodnom pravu. Mi mali se moramo držati međunarodnog prava jer nam je to jedino za što se možemo uhvatiti, a ovi veliki, oni će se tući i tući, i bit će sve jače i bit će sve gore”, zaključio je Vučić.

Prije skoro dvije godine, odnosno 15. svibnja 2022. godine, Vučić je prognozirao najgoru zimu u posljednjih 70 godina, točnije od kraja Drugog svjetskog rata. Povod za te crne prognoze bio je početak rata u Ukrajini i energetska kriza koja se nazirala.

Mjesec dana kasnije, nakon sastanka s patrijarhom Porfirijem da se nad našom zemljom “nadvijaju ogromni i tamni oblaci”, a da nakon ljeta dolazi period možda najteži od 1944. godine do danas.

Već 15. rujna iste godine Vučić je prognozirao da Europu i Srbiju u idućih šest mjeseci čeka najteži period od 1945.

“Narednih šest, nešto više od šest i po mjeseci bit će najteži za Europu nakon Drugog svjetskog rata u cjelini. Za nas možda i ne najteži, ali bit će jedna od najsloženijih godina za građane Srbije od 1945. godine. Nisam miran, ali vjerujem da ću o tome moći više govorti kad se vratim iz New Yorka. Naporni dani su pred nama”, najavio je Vučić tijekom posebne sjednice Skupštine na kojoj se razgovaralo o Kosovu.

