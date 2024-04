Oglasio se Milanović: Plenkoviću ne smeta pljačka države, ali smetaju mu oni koji govore o tome

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović prokomentirao je u statusu na Facebooku neke od riječi predsjednika Vlade Andreja Plenkovića izgovorene na zatvorenom sastanku HDZ-a, koje je objavio Nacional, a u kojima napada dio medija za "rušenje HDZ-a".

“Andreju Plenkoviću ne smetaju pljačka države i korupcija koju godinama provode članovi HDZ-ovog kartela. Ne smeta mu što vodi najkorumpiraniju Vladu u hrvatskoj povijesti”, napisao je Zoran Milanović u statusu i dodao:

“Ali smetaju mu oni koji govore o tome i mediji koji još uvijek slobodno pišu o njegovom kriminalu i korupciji. I kao svaki raskrinkani i ugroženi diktator Plenković ih proglašava neprijateljima i urotnicima.

Zato je, sada je valjda svima jasno, donio Lex AP i zato Turudića pod svaku cijenu želi instalirati u DORH. Slobodni mediji prijetnja su Plenkovićevom kriminalnom režimu i ako ih ne može kupiti onda će ih ušutkati represijom i silom. I tome se moramo suprotstaviti jer bez slobodnih medija nema slobodnog društva.

Nakon 17. travnja ćemo odmah ukinuti Lex AP i zaustaviti zakupce oglasnog prostora koje je Plenković pretvorio u svoju propagandnu mašineriju preko koje kupuje i kontrolira medije. Dosta je!”

Podsjetimo, Nacional je u nedjelju objavio snimku u kojoj Plenković komentirao Milanovića i pet medija u Hrvatskoj.

“I on meni ima tretman kao da je bog kandidat za premijera. Umjesto da ga svi razore, da ga mediji ne prate, izoliraju ga, da mu na presicu ne dođe nitko. Shvaćate? Nema te kulture dovoljno u hrvatskom političkom prostoru da prepozna kakve se katastrofalne demokratske anomalije trenutno zbivaju. I kaos informacijski. Jer ova klika lijevih medija, pet ključnih medija koji nas ruše, a njega ne diraju ili ga dižu… To je Nacional, to je N1, to je Index, to je 24 sata i to je Telegram”, objavio je Nacional.

