0:7 u Ligi nacija
Britanski mediji o Rujevici: "Dječja igra za Englesku", "Bilić ovo neće preživjeti, zar ne?"
Hrvatska je na Rujevici izgubila s 0:7 od Engleske u 3. kolu Lige nacija. Riječ je o najtežem porazu u povijesti reprezentacije.
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Nakon prve tri utakmice u drugom mandatu, Slaven Bilić osvojio je tri boda, a njegova Hrvatska zabila je tri, a primila 12 golova. Nakon 1:4 u Sevilli protiv Španjolske, danas su Vatreni izgubili 0:7 od Engleske na Rujevici i tako srušili dosadašnji negativni rekord - 0:6 protiv Španjolske 2018. u Elcheu.
Britanski mediji slavili su zasluženu pobjedu svoje repretentacije, ali se i pitali što se dogodilo s Hrvatskom.
The Guardian
"Dječja igra za Englesku", napisao je Guardian nakon posljednjeg zvižduka.
"Ovo je najteži poraz Hrvatske u povijesti, a Engleska je otišla korak dalje od Španjolske, koja ju je 2018. svladala u utakmici Lige nacija. Doduše, Španjolska je tada igrala kod kuće. Dosad najteži domaći poraz Hrvatske bio je 4:1 protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2008. godine.
A stvar je u tome što je moglo završiti i s mnogo više pogodaka. Engleska je bila nezaustavljiva od samog početka, dok je Hrvatska izgledala potpuno razbijeno. Engleska je jednostavno bila veličanstvena, Hrvatska zapanjujuće nemoćna. Jedno je svakako utjecalo na drugo, ali obje tvrdnje ostaju točne.
Jude Bellingham dirigirao je igrom, no isto se može reći i za Anthonyja Gordona, Elliota Andersona i Bukaya Saku. Nezaboravna večer u Rijeci iz toliko razloga", dodaje Guardian.
BBC
Trijumfalan je bio i BBC:
"Kakva večer za Thomasa Tuchela i Englesku. Mislili smo da ih čeka teška utakmica, ali potpuno su razbili Hrvatsku.
Slaven Bilić ovo neće preživjeti, zar ne?"
The Independent
Nemilosrdan je bio i The Independent.
"Engleska je potpuno razbila Hrvatsku.
Ne postoji drugi način da se opiše ova utakmica. Tri lava pregazila su Hrvatsku i ostvarila rekordnu pobjedu na hrvatskom terenu.
Hrvatska kod kuće nikada prije nije izgubila s više od tri pogotka razlike. Engleska ih je zabila sedam!", napisali su.
Sky Sports
„Engleska je na jadranskoj obali potopila Hrvatsku bez traga, a Tuchelov brod sada punom parom plovi naprijed nakon pobune navijača tijekom Svjetskog prvenstva", dodao je Sky, zaokruživši engleski medijski pobjednički krug.
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