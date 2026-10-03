Britanski mediji o Rujevici: "Dječja igra za Englesku", "Bilić ovo neće preživjeti, zar ne?"

A stvar je u tome što je moglo završiti i s mnogo više pogodaka. Engleska je bila nezaustavljiva od samog početka, dok je Hrvatska izgledala potpuno razbijeno. Engleska je jednostavno bila veličanstvena, Hrvatska zapanjujuće nemoćna. Jedno je svakako utjecalo na drugo, ali obje tvrdnje ostaju točne.