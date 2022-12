"Ovo su teški trenuci za svakog sportaša, ali nažalost, i oni postoje. Rekao sam već, prije nekoliko dana velika sreća, a sada velika tuga. No za nekoliko dana je nova utakmica, novo dokazivanje. Normalno da igrači, na čelu s kapetanom, najteže to doživljavaju, ali moraju se dići. Treba im pomoći, treba im dati energiju da izguraju tu zadnju utakmicu. Ali čujte, Hrvatska je još uvijek na Svjetskom prvenstvu, a kraj je Svjetskog prvenstva. Nažalost, igrat će u subotu, a ne u nedjelju, ali to je fantastičan rezultat. A da je razočarenje - jest, svakako. No i to je ljudski, i to pokazuje koliko je bila velika želja i koliko su bila velika očekivanja. Ali uvjeren sam da će za tri dana sve biti puno bolje za Hrvatsku", rekao je tportalu slovenski stručnjak Matjaž Kek, kojemu ovo nije prva poruka podrške hrvatskoj nacionalnoj vrsti na ovom SP-u.