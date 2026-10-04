Okinawa
Američki marinac uhićen zbog ubojstva žene, Japan na nogama
Japanska policija uhitila je američkog marinca zbog sumnje da je opljačkao i ubio ženu na Okinawi, priopćili su dužnosnici u nedjelju. Riječ je o najnovijem kaznenom slučaju na južnom japanskom otoku, gdje je velika prisutnost američkih vojnika već dugo osjetljivo pitanje.
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Policija prefekture Okinawa priopćila je da je uhitila 20-godišnjeg marinca stacioniranog u zračnoj bazi Futenma zbog sumnje da je u ranim jutarnjim satima u subotu u hotelu u Nahi, glavnom gradu Okinawe, ubio 39-godišnju mještanku te joj uzeo novčanik i ruksak, piše AP.
Novinska agencija Kyodo, pozivajući se na policiju, izvijestila je da je tijelo žene pronađeno u njezinoj hotelskoj sobi te da se čini da je zadavljena.
Policija je navela da snimke nadzornih kamera prikazuju muškarca za kojeg se vjeruje da je osumnjičenik kako s žrtvom ulazi u hotel, a potom iz njega izlazi sam. Policajac je osumnjičenika uhitio nakon što ga je kasno u subotu uočio kako sam hoda ulicom u zabavnoj četvrti Nahe, izvijestio je Kyodo.
„Ovaj slučaj predstavlja golem šok i dodatno povećava strah među stanovnicima Okinawe, koji su već prisiljeni živjeti uz američke baze“, rekao je novinarima novoizabrani guverner Okinawe Genta Koja. „To je apsolutno neoprostivo i ogorčeni smo.“
„Moram reći da disciplina i obuka vojnika uopće ne funkcioniraju“, rekao je Koja, osvrćući se na mjere koje je američka vojska poduzela kao odgovor na prijašnje kaznene slučajeve.
Oko 50.000 američkih vojnika raspoređeno je u Japanu na temelju bilateralnog sigurnosnog sporazuma, a približno polovica nalazi se na Okinawi, čija se strateška uloga smatra sve važnijom za japansko-američki vojni savez u vrijeme rastućih napetosti s Kinom.
Preusmjeravanje japanskog vojnog fokusa prema jugozapadu zemlje uvelike je usredotočeno upravo na Okinawu i obližnje otoke.
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