Policija je navela da snimke nadzornih kamera prikazuju muškarca za kojeg se vjeruje da je osumnjičenik kako s žrtvom ulazi u hotel, a potom iz njega izlazi sam. Policajac je osumnjičenika uhitio nakon što ga je kasno u subotu uočio kako sam hoda ulicom u zabavnoj četvrti Nahe, izvijestio je Kyodo.