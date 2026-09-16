Snažna poruka iz Kine prema Japanu: "Prekinite s provokativnim potezima"

Odnosi između Kine i Japana naglo su se pogoršali nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi prošle godine sugerirala da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Japana, što je potaknulo opetovana upozorenja iz Pekinga da Japan teži povratku svojoj agresivnoj prošlosti.