Analitičarka ukazala na novi Trumpov potez: To je očito znak da mu treba podrška

REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Vanjskopolitička novinarka Mirjana Rakić gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala nove optužnice podignute protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Podsjetimo, Trump je u intervjuu za CNN rekao kako bi on zaustavio rat u Ukrajini za manje od 24 sata, ali i da je na izborima 2020. pokraden.

Što se tiče nove presude za seksualno nasilje, Rakić kaže da je Trump ostao dosljedan sebi. “Jedino se sada obratio na CNN-u koji je ignorirao sedam godine. To je očito znak da mu treba podrška još većeg dijela ljudi i gledatelja. On je rekao da je to izmišljena priča iz 1996. i on će se ići dalje tužiti, što je očekivano od njega. On sada ponavlja da se ne sjeća jedne osobe iz 1996.”, rekla je.

“On ima stabilan dio publika koja podržava to da on sve može”, dodala je.

Objasnila je da je ova tužba, kao i ona s porno-glumicom, ništa naspram optužnica da je utjecao na izbore u Georgiji i da je poticao na nasilje u napadu na Kongres.

“Trump toliko vjeruje u te svoje misli da je tu jako iskren. Nastupa otvoreno, a ima i publiku”, dodala je.

Trump: Ljudi koji misle da su izbori 2020. bili pošteni, vrlo su glupi

Ankete pokazuju da ima veliku prednost u kandidaturi za republikanskog kandidata. “Ron De Santis ne može istupati mimo njega. On ga mora podržavati. Hoće li stvarno doći do nominacije to će ovisiti o presudama koje su ozbiljne”, smatra Rakić.

“Često se govorilo da treba netko tko će lupiti šakom od stol, a on je taj koji lupa šakom od stol”, napominje.

Ankete Trumpu daju prednosti i naspram Bidena. “Oni sada žive jedan od drugoga. “Trumpu treba Biden da plaši svoje birače novim njegovim izborom, a Bidenu treba Trump da ukazuje na njegovu opasnost. Bidenu pada popularnost jer sada stiže kriza tamo u vidu inflacije i slabog rasta. Građani vide da paket jaja košta dvostruko više, da su propale neke srednje banke, da se nešto spremna. To je trenutak koji je neugodan za aktualnog predsjednika, a protivnik to može koristiti”, rekla je.

“Ja vjerujem da su republikanci svjesni da ukoliko dođe do sraza Trump-Biden da će Biden tu pobijediti. Republikanci tu moraju odlučiti jer ako se odluče za mlađeg kandidata to je onda novo pitanje”, smatra.

