Bacanje opuška kroz prozor automobila u Njemačkoj bi vas moglo skupo koštati

Uništavanje okoliša i klimatske promjene čine svjesnima sve više ljudi. A u isto vrijeme brda smeća uz njemačke ceste i autoceste rastu sve više i više. Lijenost i ravnodušnost ljudi su preveliki da bi bacili ambalažu od grickalica i limenke pića dok ne dođu kući. Uglavnom se to odnosi na osobe od 18 do 30 godina. To je prema istraživanju nekoliko njemačkih gradova koji pokušavaju riješiti problem.

Ovom smeću ponekad treba jako dugo da istrune. Fenix-magazin donosi popis koliko čemu treba da istrune:

– Papirnati rupčić: četiri tjedna

– Papirnata vrećica: šest tjedana

– Filtri za cigarete: deset do 15 godina

– Plastične vrećice: 20 godina

– Jednokratma šalica za kavu: 50 godina

– Plastična boca i limenka za piće: nekoliko stotina godina

A u međuvremenu, smeće truje okoliš: samo nikotin u opušku otopljen u litri vode može ubiti ribu.

Zbrinjavanje smeća košta milijune eura

Studija ADAC-a pokazuje razmjere problema: 10.000 tona otpada godišnje nastaje na samo 50 odmorišta u NRW-u. A osim ekoloških problema, to uzrokuje i ogromne troškove: TU Darmstadt je još 2014. godine izračunao da to iznosi 9.000 eura po kilometru autoceste. S oko 13.000 kilometara autoceste u Njemačkoj, to iznosi više od 100 milijuna eura. Za pretpostaviti je da su u međuvremenu troškovi porasli zajedno s brdima smeća.

Jer unatoč svim naporima i svim edukacijama, smeće se i dalje povećava. Zato postoje novčane kazne koje se razlikuju od savezne zemlje do zemlje. Jer zakon o zaštiti okoliša i prirodi stvar je saveznih zemalja.

U nekim njemačkim saveznim zemljama kazne se kreću od deset eura, u Hamburgu maksimalna stopa iznosi 1.000 eura. Primjerice, u Baden-Württembergu kazne za cigarete se kreću od 50 do 250 eura, u Berlinu od 40 do 80 eura, u Hamburgu od 35 do 150 eura, a u Saarlandu od 10 do 100 eura. Kazne po ostalim saveznim državama u Njemačkoj možete pogledati OVDJE.

U osnovi je, naravno, vrlo jednostavno: smeću je mjesto u kanti, a ne na ulici. Kako ne biste uopće došli u iskušenje, evo nekoliko savjeta iz ADAC-a:

Koristite vlastite šalice za kavu. Mnogi prodavači čak nude mali popust za to.

Sendviči, voće i povrće nisu samo zdraviji zalogaji nego stvaraju manje otpada od bombona i druge gotove hrane.

Koristite kutije za svježu hranu i višekratnu ambalažu umjesto plastične ili aluminijske folije.

Tijekom vožnje ostaci hrane umjesto uz cestu odložite u vrećama za smeće ili u kanti za otpad u automobilu. Na odredištu ili u pauzi tada možete odložiti smeće gdje mu je i mjesto.

