Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obajveštajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajini koja trejae već gotovo godinu dana.

“Rusija je vrlo vjerojatno pretrpjela više od 300 žrtava u udaru na poziciju trupa u Makijevki u blizini grada Donjecka 1. siječnja 2023.”, pišu Britanci koji procjenjuju da je većina od toga ubijena ili nestala, a ne ranjena.

Rusko ministarstvo obrane javno je priznalo da su pretrpjeli gubitke, navodeći da je u tom napadu ubijeno 89 osoba. Ruski dužnosnici vjerojatno su procijenili da nije održivo ne oglasiti se o napadu, osobito nakonb velikih kritika ruskih zapovjednika zbog incidenta.

Britanci također dodaju da ta razlika između broja žrtava koje je Rusija priznala i vjerojatno stvarnog broja žrtava naglašava prisutnost dezinformacija u ruskom javnom prostoru. Dodaje da se to obično događa zbog kombinacije namjernog laganja koje su odobrili viši čelnici i priopćavanja netočnih izvješća nižih dužnosnika, koji žele umanjiti svoje propuste.

