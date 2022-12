Podijeli :

Izvor: REUTERS/Suhaib Salem

Glavni kuhar hrvatske reprezentacije Tomica Đukić otkrio je od čega se sastoji dnevni meni vrhunskih sportaša. Tko je najveći gurman reprezentacije? Što igrači najviše vole jesti, a što pak bira izbornik Dalić? Više u nastavku.

Ususret Božiću, pitali smo kuhara reprezentacije koje specijalitete najviše kuha u blagdansko vrijeme: “Bakalar se i kod nas u Slavoniji počeo jesti intenzivno u zadnjih 5-6 godina, ali još uvijek imamo tu fiš paprikaš, pohanu riba, ribu iz tavice u kukuruznom brašnu… Ima tu pregršt toga. Na Badnjak se uglavom jede slatkovodna riba, ali bude tu i slane”, pa naglašava da poštuje i zelenu i plavu Hrvatsku u svojim receptima. Spremamo se za Badnjak, riba polako dolazi, iščekujemo to najljepše vrijeme – Božić koji je svima u srcu poseban blagdan”, ističe Đukić.

Opisao je i kako izgleda dnevni meni naših reprezentativaca: “Imamo četiri obroka dnevno – doručak, ručak, snack i večeru. U pravilu obavezno imamo svaki dan i za ručak i večeru bijelu ribu, svježu ribu. Obavezno imamo jedno bijelo i crveno meso. Naravno, imamo tu i kvinoje i riže i tjestenine. Kombinacija dosta salata. Stol sa voćem je isto jako širok.”

Disciplina i pravilna prehrana za vrhunske rezultate

Što se tiče onog slatkog dijela, Đukić kaže: “Tu imamo dosta orašastih plodova i suhog voća, ja to stavljam u slatki dio. A onaj dio kolačića – tu smo dosta kratki. Tu su nekakve pite, štrudlice, savijače… Taj slatki dio je minimaliziran. Pogotovo izbjegavamo kristalne šećere, prazne kalorije.” Naglašava da je tu i liječnička ekipa koja mu pomaže da pripremi pravilnu prehranu za vrhunske sportaše.

Đukić govori koliko je ponosan što je bio dijelom velikih uspjeha hrvatske reprezentacije. “Sreća me pomazila. Dva puta sam bio sa dečkima na svjetskom prvenstvu i dva puta došli do kraja. Ja se nadam da sam ja onaj mali kotačić, jedan mali najmanji šarafić u cijeloj toj priči.”

Na pitanje o količini kalorija koje igrači dnevno unose, kuhar objašnjava da to ovisi o svakom od igrača ovisno o njihovim fizičkim predispozicijama i pozicijama na kojima igraju, kao i o preporuci njihovih privatnih nutricionista. “Oni nutricionistima šalju što je danas na ručku i onda dobivaju povratne informacije oko količina koje bi trebali pojesti. Oni su dosta osobno involvirani u cijelu tu priču. Iskusni su, igraju po velikim klubovima. Već znaju što mora biti i kako. Pred utakmice, to je jedna velika disciplina koja, uz zajedništvo, krasi hrvatsku reprezentaciju.” Spomenuo je da se izbornik Dalić također hrani po istom režimu kao igrači.

Zanimljivo je kako su se kuhari snalazili s nabavkom namirnica za nogometaše u Dohi. “Mi smo imali rok do 22. srpnja za poslati kompletno sve menije za grupnu fazu i prvi dio poslije grupne faze kuharima u hotelu Hilton u Dohi. Nije nam stvarno ništa falilo. Ja moram reći da je Katar što se tiče namirnica obavio izvrstan posao. Ni u jednom trenutku nam nije nedostajalo ništa što smo mi tražili za normalan rad.”

Đukić nam je otkrio i tko je najveći gurman reprezentacije: “Oni stvarno paze. Ne prejedaju se. Mislim da su gurmani manje više svi, ali ja volim istaknuti našeg Domagoja Vidu, našeg Slavonca, bećara i lolu. On voli i kobasice i kulene. O tome je Vida puno pričao, on se i bacio u taj biznis.”

Kad je riječ o samom danu utakmice, prehrana je puno jednostavnija i restriktivnija: “Moraju se napuniti ugljikohidratima, moraju si podignuti radnu temperaturu. Nema tu teških mesa i umaka. Sol, papar, maslinovo ulje, limunov sok. Sve onako bazično, čisti okusi. Oni moraju biti zdravi, mirni. Ništa ne smije škripjeti u želudcu.”

Nakon Brazila grah, nakon Argentine punjene paprike

Nakon utakmica uvijek imamo kasnu večeru u hotelu. Tu si malo damo oduška. Bude tu i brze hrane, pomfrita, burgera…”. No naglašava da se odmah drugi dan vraćaju u natjecateljski ritam i disciplinu.

“Poslije Brazila skuhali smo im grah – neka se napucaju. Količina energije koja je potrošena je abnormalna. Ipak smo mi iz Hrvatske i neke tradicijske stvari dozvolimo.”

S druge strane, nakon utakmice s Argentinom zbog koje nismo išli u finale – punjene paprike: “Pun lonac pire krumpira i pun lonac punjene paprike. Dali smo si oduška, ali vjerujte mi dečki su ostavili na terenu sve što su imali. Što je rekao izbornik Dalić – stvarno nisu normalni, to je van svake pameti, vrhunski su. To što oni rade za Hrvatsku, ja mislim da to čovijek ne može opisati riječima. Pogotovo kad si unutra i kad vidiš kolika je to želja i kad vidite kako se taj dres i ljubi i grli i nosi sa ponosom. To razara totalno emociju. Pogotovo kad je pobjeda, letiš u nebo”, zaključuje kuhar reprezentacije.

