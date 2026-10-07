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drama u crnom moru

Bugarska obustavila potragu za nestalom posadom potonulog broda pogođenog dronom

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Hina
|
07. lis. 2026. 12:32
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A Bulgarian border police vessel carrying crew members from a ship damaged in a drone attack, in Varna, Bulgaria, October 6, 2026. REUTERS/Petko Momchilov
REUTERS / PETKO MOMCHILOV

Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je u utorak pogodio dron, oko 130 km od bugarske obale, rekao je u srijedu za televiziju Nova TV viceadmiral Rumen Nikolov iz pomorske uprave.

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U utorak rano ujutro dva su broda pogođena u napadu dronovima u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru. Jedan je potonuo, a drugi je oštećen. Posada oštećenog broda je spašena, dok se posada potonulog broda i dalje smatra nestalom.

Nikolov je rekao da se spasilačka operacija potrage za posadom potonulog broda u srijedu neće nastaviti.

„Nema tragova mornara s prvog broda i neće ih biti. Također nema nikakvih informacija o ostacima dronova”, rekao je u jutarnjoj emisiji Nove TV.

„Pronađeni su čamac, tri splavi za spašavanje i dijelovi brodske opreme.”

Još nije jasno tko je izveo napad zračnim i pomorskim dronovima u vodama kod obalnog grada Bjale na istoku Bugarske, no sve je veća zabrinutost zbog mogućih hibridnih napada Rusije dok Moskva vodi rat u Ukrajini.

Nikolov je rekao da se incident dogodio u takozvanoj „zoni odgovornosti za traganje i spašavanje”, a ne u teritorijalnim vodama zemlje, koje se protežu 12 nautičkih milja od obale.

U odvojenom incidentu rumunjske vlasti u ponedjeljak su priopćile da su dvije osobe poginule u požaru na brodu u Crnom moru, izvan teritorijalnih voda te zemlje.

Bugarski premijer Rumen Radev u utorak je rekao da nije jasno jesu li dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine, izvijestila je bugarska novinska agencija BTA. Bugarska ne graniči ni s jednom od tih zemalja, ali kao članica NATO-a ima strateški položaj na Crnom moru, gdje i Ukrajina i Rusija imaju velike luke.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u večernjem videobraćanju da je istraga koju su zajednički proveli Bugarska i bugarska ratna mornarica pokazala da iza napada stoji Rusija.

Radev je u srijedu rekao da će njegova vlada, nakon napada, odobriti nabavu još pet protuzračnih raketnih sustava.

Teme
brodovi bugarska napad dronom vijesti iz svijeta

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