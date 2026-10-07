drama u crnom moru
Bugarska obustavila potragu za nestalom posadom potonulog broda pogođenog dronom
Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je u utorak pogodio dron, oko 130 km od bugarske obale, rekao je u srijedu za televiziju Nova TV viceadmiral Rumen Nikolov iz pomorske uprave.
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U utorak rano ujutro dva su broda pogođena u napadu dronovima u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru. Jedan je potonuo, a drugi je oštećen. Posada oštećenog broda je spašena, dok se posada potonulog broda i dalje smatra nestalom.
Nikolov je rekao da se spasilačka operacija potrage za posadom potonulog broda u srijedu neće nastaviti.
„Nema tragova mornara s prvog broda i neće ih biti. Također nema nikakvih informacija o ostacima dronova”, rekao je u jutarnjoj emisiji Nove TV.
„Pronađeni su čamac, tri splavi za spašavanje i dijelovi brodske opreme.”
Još nije jasno tko je izveo napad zračnim i pomorskim dronovima u vodama kod obalnog grada Bjale na istoku Bugarske, no sve je veća zabrinutost zbog mogućih hibridnih napada Rusije dok Moskva vodi rat u Ukrajini.
Nikolov je rekao da se incident dogodio u takozvanoj „zoni odgovornosti za traganje i spašavanje”, a ne u teritorijalnim vodama zemlje, koje se protežu 12 nautičkih milja od obale.
U odvojenom incidentu rumunjske vlasti u ponedjeljak su priopćile da su dvije osobe poginule u požaru na brodu u Crnom moru, izvan teritorijalnih voda te zemlje.
Bugarski premijer Rumen Radev u utorak je rekao da nije jasno jesu li dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine, izvijestila je bugarska novinska agencija BTA. Bugarska ne graniči ni s jednom od tih zemalja, ali kao članica NATO-a ima strateški položaj na Crnom moru, gdje i Ukrajina i Rusija imaju velike luke.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u večernjem videobraćanju da je istraga koju su zajednički proveli Bugarska i bugarska ratna mornarica pokazala da iza napada stoji Rusija.
Radev je u srijedu rekao da će njegova vlada, nakon napada, odobriti nabavu još pet protuzračnih raketnih sustava.
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