Bugarska obustavila potragu za nestalom posadom potonulog broda pogođenog dronom

Bugarski premijer Rumen Radev u utorak je rekao da nije jasno jesu li dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine, izvijestila je bugarska novinska agencija BTA. Bugarska ne graniči ni s jednom od tih zemalja, ali kao članica NATO-a ima strateški položaj na Crnom moru, gdje i Ukrajina i Rusija imaju velike luke.