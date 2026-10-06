brod "Alba"
Mornar otkrio što se dogodilo prije požara na brodu: "Nije bio dron, došlo je ispod vode"
Jedan od mornara s trgovačkog broda Able, koji je oštećen u incidentu u Crnom moru, iznio je svoju verziju događaja.
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Mornar s jednog od brodova napadnutih u Crnom moru govorio je u Varni. Posada oštećenog broda „ABLE“, koji plovi pod zastavom Palaua, prevezena je u Varnu, nakon čega su mornari odvedeni u Graničnu policiju, gdje će ih pregledati medicinski timovi.
Jedan od mornara, koji je iz Turske, rekao je kako smatra da je brod pogođen podvodnom bombom.
„Ja sam iz Turske. Mislim da su Rusi na nas bacili podvodnu bombu, nakon čega je izbio požar. Nije bio dron, bilo je pod vodom. Mislim da je bila ruska jer smo prevozili ukrajinski teret“, izjavio je jedan od mornara za BNT.
Prema zasad dostupnim službenim podacima, dva broda u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu napadnuta su pomorskim i zračnim dronovima. Njihovo se podrijetlo još utvrđuje, a nije potvrđeno niti tko je izveo napad.
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