FOTO / Lavina zatrpala tunel u Italiji

Screenshot X

Lavina je zatrpala tunel u talijanskj planinskoj regiji Valle d'Aosta, danas tokom popodneva.

Ogromna masa snijega pala je i na cestu i potpuno blokirala ulaz u tunel.

Una valanga di neve ha bloccato la strada da e per Gressoney, in Valle d’Aosta https://t.co/ZcaTNlkzeN — Il Post (@ilpost) March 3, 2024

Nadležni navode da nije bilo žrtava.

Pojedine ceste u regiji zatvorene su nekoliko sati zbog snijega i daljne opasnosti od lavina.

Neve e pioggia sulla Valle d’Aosta: chiusa la strada per Cogne, isolate da una valanga Gressoney-St-Jean e La Trinité https://t.co/xs4qdZnbRm — La Stampa (@LaStampa) March 3, 2024

Alessandro Girod, gradonačelnik Gressoney-La-Trinité, kazao je da je lavina prekinula prometovanje te da ima oko metar snijega. Najavio je akcije čićenja u najkraćem mogućem roku, čim se otklone sve opasnosti, javlja talijanska Corriere della sera.

Valle d’Aosta, valanga sulla galleria di Gaby. La nevicata s’intensifica sulla regione https://t.co/WDwnlDrAYc — Corriere della Sera (@Corriere) March 3, 2024

“Nije prvi put da se to događa, navikli smo na to. Kad padne veliki snijeg, to se može dogoditi, to je osjetljivo područje”, rekao je gradonačelnik.

