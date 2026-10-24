INTENZITET IPAK OSLABIO
FOTO / Prosvjednici i policija se sukobili na protuvladinim prosvjedima u Bruxellesu
Belgijska policija upotrijebila je suzavac i papar-sprej u sukobu s protuvladinim prosvjednicima, koji traže bolje uvjete u obrazovnom sustavu, izvijestili su Reuters i belgijski mediji.
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Do sukoba je došlo kad su se stotine uglavnom mladih prosvjednika okupile na prosvjedu, zadnjem u nizu koji su se održali proteklih mjeseci, pozivajući na bolje financiranje obrazovnog sustava i optužujući policiju za pretjerano nasilje.
Sukobi su bili puno manji i manje nasilni od onih koji su se održali prošli tjedan u Belgiji i, u puno većem opsegu, u susjednoj Francuskoj.
U jednom incidentu u Bruxellesu u subotu, prosvjednici su bježali i padali na tlo dok ih je policija gonila, dok su policajci udarali jednog prosvjednika, prenosi Reuters.
Prosvjednici su bacali ulične znakove i druge predmete na gomilu skutera i bicikla za iznajmljivanje u pokušaju da ih zapale.
U drugom incidentu, policija je upotrijebila suzavac da rastjera prosvjednike, izvijestilo je nekoliko belgijskih medija.
Policija u Bruxellesu priopćila je krajem popodneva da nije bilo većih incidenata. Rekli su da su poduzeli mjere kako bi "zajamčili javni red i sigurnost svih".
Policija je privremeno pritvorila pet osoba zbog remećenja javnog reda i još četiri zbog posjedovanja zabranjenog oružja i poticanja nereda, navodi se u priopćenju.
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