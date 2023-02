FOTO/VIDEO U Turskoj se pojavio divovski krater

Ogromna rupa promjera 37 metara i dubine 12 metara nastala je 24. veljače u Karapinaru, gradu u turskoj regiji Konya.

O ovom slučaju oglasili su se Tehničko sveučilište Konya (KTUN) i profesor Fetullah Arik.

“Bili smo na području gdje je nastala ponikva da bismo je ispitali. Međutim, nismo mogli povezati ove vrtače s potresom koji se dogodio tog dana ili s velikim potresima 6. veljače. U stvari, bio je potres dok smo mjerili”, ispričao je Arik, a prenosi TRT Haber.

