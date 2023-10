Glavna skupština UN-a pozvala Izrael i Hamas na hitno primirje. Evo kako je glasala Hrvatska

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis

FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45

LIVE COVERAGE

— UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023