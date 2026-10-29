PODATKOVNI CENTAR
Google u Finskoj ulaže 13 milijardi eura, a sada je pod istragom zbog radova na gradilištu
Finska policija otvorila je istragu kako bi utvrdila je li Googleova podružnica radovima na gradilištu budućeg podatkovnog centra prekršila propise o zaštiti okoliša.
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Početkom rujna Google je objavio da u iduće dvije godine namjerava uložiti najmanje 13 milijardi eura u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju u Finskoj.
Ulaganja će obuhvatiti podatkovne centre, poboljšanje elektroenergetske mreže te projekte čiste energije i baterijskih sustava koji će podržavati usluge poput Geminija, Pretraživanja, Karti i YouTubea, naveli su.
Googleovo ulaganje vrijedno milijarde eura
Finski premijer Petteri Orpo nazvao je odluku Googlea "jasnim dokazom da Finska ima brojne prednosti za privlačenje takvih ulaganja", otklonivši upozorenja oporbe o prijetnji poskupljenja pa i nestašice struje.
Oporbene stranke predložile su pak da se prijetnja otkloni uspostavom sustava dozvola za podatkovne centre.
Finska je u proteklim godinama postala vrlo atraktivna europska lokacija za ulaganja u podatkovne centre zbog hladne klime, električne energije s niskom emisijom štetnih plinova i vladinih poticaja.
Sumnje u kršenje propisa o zaštiti okoliša
U četvrtak su finske vlasti priopćile da je Googleova podružnica Tuike Finland u blizini grada Muhosa počela krčiti šumu i isušivati teren iako još nije dovršena procjena utjecaja na okoliš.
"Prema preliminarnim informacijama, uočene su nejasnoće i nedostaci u isušivanju i upravljanju vodom na gradilištu podatkovnog centra tvrtke Tuike Finland Oy", priopćila je policija.
Istraga će ispitati i druge povezane okolnosti, dodali su.
Nadzorna agencija naredila obustavu radova
Finska nadzorna agencija, nadležna za izdavanje okolišnih dozvola i procjenu utjecaja na okoliš, naredila je 6. listopada Googleu da obustavi pripremne radove na lokacijama u Muhosu i Kajaani-Otanmäkiju jer bi mogli negativno utjecati na okoliš.
Google nije odmah odgovorio na Reutersov upit da komentira pokretanje istrage, a Reuters nije uspio stupiti u kontakt s tvrtkom Tuike.
Američki je div već ranije naveo da je krenuo s pripremnim radovima na temelju vlastitog tumačenja potrebnih odobrenja, prema mjerodavnim propisima, napominje Reuters.
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