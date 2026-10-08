Projekt Pantheon sve bliže realizaciji: Izmjenama prostornog plana stvaraju se uvjeti za AI kampus

Županija navodi da se postupak provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode. U sklopu strateške procjene provest će se i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, na temelju rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetske tranzicije. Projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko odnosno Projekt Pantheon, predviđa investiciju od 50 milijardi eura u podatkovni centar snage jednog gigavata.