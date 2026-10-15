Talijanska regija zasuta zahtjevima za projekte podatkovnih centara, uvodi jako stroga pravila

"Nastojat ćemo se izboriti za što manju uporabu poljoprivrednog zemljišta i dodatno destimulirati upotrebu obradive zemlje. Umjesto na tim površinama, projekti bi se trebali graditi na napuštenom industrijskom zemljištu, uz inovativne sustave vodnog upravljanja kako bi se smanjila potrošnja vode", rekao je Sertori.