GRAĐANI ZABRINUTI
Talijanska regija zasuta zahtjevima za projekte podatkovnih centara, uvodi jako stroga pravila
Lombardija namjerava postrožiti regulativu za podatkovne centre, samo četiri mjeseca nakon usvajanja zakonodavnog okvira, uvažavajući sve veću zabrinutost građana zbog tempa gradnje i razmjera projekata.
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Izmjene i dopune zakona, odobrene u lipnju, bit će predstavljene regionalnoj vladi u ponedjeljak, a regionalno vijeće moglo bi ih odobriti unutar mjesec dana, rekao je za Reuters regionalni vijećnik Massimo Sertori.
"Nastojat ćemo se izboriti za što manju uporabu poljoprivrednog zemljišta i dodatno destimulirati upotrebu obradive zemlje. Umjesto na tim površinama, projekti bi se trebali graditi na napuštenom industrijskom zemljištu, uz inovativne sustave vodnog upravljanja kako bi se smanjila potrošnja vode", rekao je Sertori.
Trenutačni zakonodavni okvir već daje prioritet napuštenim i nekorištenim industrijskim područjima i izričito destimulira projekte na poljoprivrednim zemljištima ili na neizgrađenim zemljištima.
Eksplozija zahtjeva za projekte podatkovnih centara
Prema postojećoj regulativi, za projekte koji se grade na poljoprivrednom zemljištu naplaćuje se dvostruko veći namet, a za projekte u parkovima ili na ekološki osjetljivim područjima podložni i trostruko veći.
"Borit ćemo se i da energija koja će napajati podatkovne centre dolazi iz obnovljivih izvora", rekao je Sertori.
Otkad je zakon stupio na snagu, Lombardija je primila više od 60 zahtjeva za projekte podatkovnih centara, što predstavlja ukupni predloženi kapacitet od oko 11 gigavata.
Prema regionalnim procjenama, podatkovni centri kapaciteta od 11 gigavata trošili bi oko 90 teravatsati električne energije godišnje. U Lombardiji godišnja potražnja za električnom energijom trenutačno iznosi oko 65 teravatsati.
Građani se protive izgradnji
U Italiji će do 2030. godine niknuti novi podatkovni centri ukupnog kapaciteta oko 2,5 do 3,0 gigavata. Od toga će u Lombardiji tijekom idućih pet godina biti izgrađeno između 1,5 i 2,0 gigavata, pokazuju najnovije procjene stručnjaka iz sektora.
"Jasno je da to nije održivo i zato moramo izmijeniti zakon", rekao je Sertori.
Građani se sve snažnije protive izgradnji podatkovnih centara, napominje Reuters. Tako su početkom listopada stanovnici gradića Rho nedaleko od Milana organizirali prosvjed protiv planirane gradnje triju podatkovnih centara na zemljištu velikom otprilike tri kvadratna kilometra.
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