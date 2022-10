Anton Geraščenko objavio je na Twitteru kako su oštećene i cestovna i željeznička insfrastruktura na mostu te da će trebati vremena da se poprave.

"Ovo znači da će snabdjevanje ruskih trupa na jugu Ukrajine biti vrlo teško. Vojna oprema, municija, gorivo koji su dolazili preko Krimskog mosta, dugo vremena neće stizati", napisao je.

Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time.