“Hamas je spreman žrtvovati koliko god Palestinaca treba da postigne svoje ciljeve”

Podijeli :

Novinar i vanjskopolitički komentator Željko Pantelić komentirao je u N1 Studiju uživo situaciju u Pojasu Gaze.

“Mislim da je kopnena invazija neizbježna. Pitanje je kako privoljeti Hamas da dopusti ljudima da odu iz Gaze, da se izbjegne veliki masakr. Mala je vjerojatnost za to, terorističke organizacije ne razmišljaju kao državnici, kao netko tko želi dobro svom narodu i oni su spremni žrtvovati koliko god Palestinaca treba da bi ostvarili svoje ciljeve”, kaže Pantelić.

Što je bijeli fosfor, oružje koje Izrael koristi u Gazi i Libanonu? VIDEO / Očajni otac saznao da mu je Hamas ubio kćer: “To je bila najbolja vijest od svih mogućih”

“Palestinci kao i posljednjih 75 godina su sredstvo u tuđim rukama, ovog puta Irana. Prije toga Egipta, Jordana, Sirije, imaju nesreću da nikako ne mogu naći svoje autonomno vodstvo koje će voditi računa o njihovim interesima i biti kredibilan sugovornik Izraela kako bi se konačno stvorila ta palestinska država na koju se čeka već 76 godina.”

“Gaza je najveći zatvor, ali se zaboravlja da upravnik tog zatvora nije Izrael, nego Hamas. I to vrlo loš upravnik tog zatvora. U tom periodu, otkad je Hamas pučem preuzeo vlast 2006., za to vrijeme broj stanovnika u Gazi se udvostručio samo zahvaljujući natalitetu. Preko 50 posto stanovnika Palestine je mlađe od 14 godina i ovdje se demografija koristi kao oružje za ostvaranje političkih ciljeva jer se i Palestinci i Izrael drže one bibiljske da će zemlja biti onoga tko bude živio na njoj”, govori Pantelić.

On smatra i da su sve manje šanse da se stanovništvo evakuira iz Gaze, dijelom i zato jer je Egipat zatvorio granicu. Pantelić misli da egipatski predsjednik nije dobio novac za organizaciju izbjegličkih kampova od SAD-a i zbog toga neće dopustiti da Palestinci prijeđu u Egipat. Također, boji se i izbijanja nereda koji bi se mogli dogoditi.

Drugi problem i “ljudski štit” koji treba Hamasu i ova organizacija vjerojatno ne želi izgubiti taj faktor. Taj štit je upravo gusto naseljeno područje na granici s Izraelom.

Izrael nešto mora učiniti jer ako ne reagira, arapski svijet će to protumačiti kao njihovu slabost. Ako pak krenu u invaziju, to će dovesti do globalnih posljedica jer, govori Pantelić, Palestina je mit u islamskom svijetu. “Oni su spremni boriti se za prava Palestinaca do posljednjeg Palestinca”, kaže.

Pantelić navodi da je Izrael, vjerojatno pod utjecajem SAD-a, jutros rekao da je spreman čekati da se evakuira barem dio stanovnika. I SAD i Izrael, i drugi saveznici su svjesni što znači kopnena invazija: “To je masakr, borba od ulice do ulice. I za izraelske vojnike bi to bilo opasno, a ovaj sukob je mnogo opasniji od ruske invazije na Ukrajinu, koji je ipak regionalni, a ovo što se događa u Palestini može postati globalni sukob. Muslimanska populacija je rasuta po cijelom svijetu i to bi učinilo, ne samo Židove, nego i sve senzibilne točke, metom islamista koji bi ih vidjeli kao saveznike Izraela i samim tim legitimnu metu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.