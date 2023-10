Podijeli :

Mnogi se boje petka 13., ali zašto je to tako? Je li doista toliko zastrašujuć i kako se uopće zove strah od njega?

Ako 13. dan u mjesecu pada u petak, neki će se ljudi osjećati neugodno. Odakle potječe praznovjerje da ovaj dan donosi nesreću? Ima li godine bez petka 13.? Kako zovemo strah od ovog dana? Je li stvarno tako strašno? Pročitajte neke zanimljivosti o ovom danu.

1. Zašto se bojimo petka 13.?

Zašto je petak 13. postao tako zloglasan, nije do kraja poznato. Neki povjesničari smatraju da su se praznovjerja vezana uz njega pojavila krajem 19. stoljeća, piše stranica timeanddate.com.

Prvi dokumentirani spomen tog dana nalazi se u biografiji talijanskog skladatelja Gioachina Rossinija koji je umro u petak, 13. studenog 1868. Neki vjeruju da mit ima biblijsko porijeklo. Isus je razapet u petak, a na posljednjoj večeri noć prije njegovog raspeća bilo je 13 uzvanika.

2. Strah od petka 13. ima ime

Navodno je strah od današnjeg dana toliki da nije dovoljno samo jedno znanstveno ime, već ih ima čak tri: frigatriskaidekafobija, paraskavedekatriafobija ili triskaidekafobija.

Prvi naziv, frigatriskaidekafobija, dolazi od imena nordijske božice mudrosti Frigg ili Freya, po kojoj je petak dobio ime u zemljama germanskog govornog područja (Freitag, Friday, Fredag…), te grčkih riječi triskaideka, što znači 13, i fobija (phobia) što znači strah.

Pojam paraskavedekatriafobija također dolazi iz grčkog: paraskevi ili paraskave znači petak, a decatria je drugi način imenovanja broja 13, piše N1 Slovenija.

3. Petak 13. donosi gubitke gospodarstvu

Kako piše stranica timeanddate.com, stručnjaci procjenjuju da posebno avioprijevoznici imaju velike gubitke na petak 13.

Strah je vjerojatno povezan s triskaidekafobijom, općenito strahom od broja 13. Zbog tog praznovjerja, primjerice, mnoge visoke zgrade, hoteli i bolnice označavaju 13. kat s 12a ili nečim drugim, a mnoge zračne luke nemaju izlaze s brojem 13. U mnogim dijelovima svijeta također se vjeruje da 13 ljudi za stolom donosi nesreću.

4. Svaka godina ima barem jedan petak 13., a najviše tri

Oni koji pate od triskaidekafobije sigurno neće biti sretni: Svaka kalendarska godina ima barem jedan petak 13. Dobra vijest bi mogla biti da ih ne može biti više od tri.

5. Petak 13. uvijek dolazi zajedno s nedjeljom 1. u mjesecu

Samo oni mjeseci koji počinju nedjeljom uvijek imaju petak 13. Ne vjerujete? Provjerite kalendare.

Ova godina ima dva petka 13. – prvi je bio u siječnju, a današnji je posljednji u ovoj godini. Sljedeća će godina također imati samo dva petka 13. Prvi će biti u rujnu, a drugi u prosincu.

6. Uzorak “veljača-ožujak-studeni”

Kad god redovna (neprijestupna) godina počinje u četvrtak, petak 13. imat će mjeseci veljača, ožujak i studeni. To će se dogoditi 11 puta u ovom stoljeću. Uzorak veljača-ožujak-studeni ponavlja se u ciklusu od 28 godina.

U 21. stoljeću to je razdoblje počelo 2009. godine. 2015. godine petak 13. dogodio se u veljači, ožujku i studenom. Sljedeći put će se to dogoditi nakon 11 godina, 2026., a onda ćemo morati čekati još 11 godina do 2037. da se obrazac ponovi.

7. Javlja se i u prijestupnim godinama

Tri petka 13. mogu se pojaviti i u prijestupnoj godini.

Ako 1. siječnja prijestupne godine pada u nedjelju, mjeseci siječanj, travanj i srpanj imat će petak 13. U ovom stoljeću to se dogodilo 2012. godine, a ponovit će se 2040., 2068. i 2096. godine. Primjećujete nešto zanimljivo? Još jedan ciklus od 28 godina!

8. Donio je nesreću redatelju i reperu

Majstor filma redatelj Alfred Hitchcock rođen je u petak, 13. kolovoza 1899. Kao redatelj debitirao je 1922. filmom “Broj 13” koji zbog financijskih problema nikada nije realiziran.

No, petak 13. bio je sudbonosan za Tupaca Shakura koji se smatra jednim od najutjecajnijih i najuspješnijih američkih repera. Bio je žrtva pucnjave u petak, 13. rujna 1996.

9. Donio je sreću heavy metal bendu

U petak, 13. veljače 1970. godine objavljen je prvi, istoimeni album heavy metal benda Black Sabbath koji je kasnije postao jedna od najuspješnijih grupa ovog žanra.

10. Neki se drugih dana boje više od petka 13

U Italiji nesretan dan nije petak 13., već petak 17.

U mnogim zemljama španjolskog govornog područja i u Grčkoj nesretan dan je 13. u mjesecu, ali samo ako padne u utorak.

11. Dan je inspirirao jednu od filmskih franšiza s najvećom zaradom…

U sklopu franšize “Petak 13.” snimili su čak dvanaest horor filmova i televizijsku seriju, a objavili su i nekoliko knjiga i računalnih igara. Prvi film koji je na velika platna stigao 1980. godine danas se smatra kultnim filmom iako je dobio uglavnom negativne kritike. Maska koju nosi ključni lik filma, mentalno poremećeni serijski ubojica Jason Voorhees, jedna je od najpoznatijih slika u popularnoj kulturi.

12. …i europsku državu

Od 1995. Finska je jedan petak 13. u godini posvetila podizanju svijesti o sigurnosti na cestama, kod kuće i na poslu.

Dan se službeno zvoe “kansallinen tapaturmapäivä” što znači Nacionalni dan katastrofe.

13. Petak 13. možda i nije tako nesretan

Brojne studije pokazale su da petak 13. ima malo ili nimalo utjecaja na događaje poput nesreća, posjeta bolnicama i prirodnih katastrofa. No ako se toga dana dogodi nešto neobično ili šokantno, mnogi će to pripisati tom danu, čak i ako nisu praznovjerni, kažu psiholozi.

