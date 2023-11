Hamasov terorist koji je sudjelovao u napadu na Izrael otkrio što su mu rekli prije krvavog pohoda

Podijeli :

YURI CORTEZ / AFP

Izraelski Shin Bet objavio je u snimku ispitivanja Hamasovog terorista, na kojoj opisuje krvavi pohod na kibuc 7. listopada. Ukupno, objavljeno je šest snimki sa šest terorista i na svakoj od njih ispitanici govore da islam brani ubijanje djece.

“Rekli su nam da su s druge strane isključivo vojnici i da ubijemo sve koji nam se nađu na putu. Otmice se nisu spominjale, samo da ubijemo sve na koje naiđemo. Nije nam rečeno da napravimo razliku između muškaraca, žena i djece”, rekao je na ispitivanju Hamasovac Omar Abu Rusha, prenosi Jerusalem Post.

On i njegova skupina naoružanih terorista ušli su u nekoliko kuća i zapalili ih, pazeći, kako kaže, da su prazne. No, nisu bile u svakom slučaju. U jednoj su naišli na ženu, u drugoj na tri muškarca, koje su upucali i potom se skrivali u voćnjaku dok ih nisu uhvatili pripadnici izraelske vojske nekoliko sati kasnije.

Objasnio je i da njegovi roditelji ne znaju da se priključio Hamasu.

“Otac će me ubiti zbog ovoga što se dogodilo”, nepovezano je ponavljao Rusha, sugerirajući da njegov otac ne podržava to što Hamas radi, odnosno, to što se dogodilo 7. listopada.

Ispitivači su više puta pitali gdje se u Kuranu spominje ubijanje djece, odnosno, da li Muhamed igdje opravdava ili navodi na takav čin.

“Ne. Djeca nisu uključena”, kratko je odgovorio Hamasov operativac.

