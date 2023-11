Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: Nema govora o ratnom zločinu, a u Gazi ima i hrane, vode i lijekova

Podijeli :

Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj, u N1 Studiju uživo govorio je o situaciji na Bliskom istoku. Komentirao je stanje talaca, civila, govorio je o ciljevima Izraela, ali i o humanitarnoj katastrofi.

Otkrivajući najnovije informacije o situaciji s izraelskim taocima, Gary Koren je rekao:

“Ništa se dramatično nije promijenilo. Treba vremena za utvrditi jesu li živi. No, govorimo o oko 240 taoca, to nisu ratni zarobljenici nego taoci. Hamas je zapravo počinio ratni zločin. Htio bih iskoristiti priliku i podsjetiti da su 30 taoca djeca, oko 75 je starijih ljudi. Želim pokazati četiri slučaja djece koji su taoci. Možda je njihova sudbina bolja od masakriranih, ali kad govorimo o taocima, rekao bih da je jedan od najvažnijih ciljeva rata ne samo totalno uništenje Hamasa, nego i trenutačno oslobađanje taoca.”

Na pitanje koliko je dosad oslobođenih, odgovara da ih je bilo nekoliko, u dva navrata. Dodaje da je izraelska vojska sama uspjela osloboditi jednu vojnikinju. Ističe da sve to nije bio rezultat pregovora te da još nema uspjeha međunarodnih snaga da se oslobode taoci.

Govoreći o otvaranju graničnog prijelaza Rafah za izvlačenje civila, a u kontekstu diplomatskih napora, Koren je rekao da su zahvalni Egiptu koji je odigrao veliku ulogu s humanitarne strane.

“Oko 170 kamiona s hranom, lijekovima i vodom nedavno su ušli u Gazu i još 70 kamiona čeka. Hamas sprečava civilima odlazak u sigurne zone. Postoje stranci među taocima, postoje i stranci u braku s Palestincima, ljudi zaposleni u UN-u, njih Hamas ne pušta.”

“Nema nedostatka vode, hrane ni lijekova”

Govoreći o ciljevima Izraela rekao je da su dva glavna – pobijediti u ratu protiv Hamasa, ne protiv palestinskog naroda, i što manje civilnih žrtava.

“Hamas su teroristi koji su počinili strašne zločine, ubili 1.400 civila, masakrirali djecu, silovali, odrubljivali glave. Ne želimo pokazivati te slike, možda ćemo ih objaviti u budućnosti. Neposredni cilj je uništenje vojnih i administrativnih kapaciteta Hamasa, ne smijemo im dozvoliti da više zagospodare Gazom”, rekao je i dodao:

“Govorimo o oko 50.000 terorista koji su dio civilne populacije, koriste Palestince i taoce kao živi štit. Imaju sjedišta u podzemnim tunelima ispod bolnica, škola, tamo su njihova skladišta oružja. Kad se od Izraela očekuje da poštuje međunarodno humanitarno pravo, vjerujte nam više nego Hamasu. Mi činimo sve moguće da izbjegnemo kolateralne žrtve, namjerno ciljanje civilnih meta, no prema međunarodnom pravu kad je civilna meta okupirana od strane terorista, ona postaje legitimna vojna meta i točka.”

Istaknuo je da je Izrael jučer izgubio 17 vojnika na sjeveru Gaze. Dodaje da dopuštaju dolazak humanitarne pomoći, da je UN uspostavio poljske bolnice te da čine sve što mogu.

“Nema nedostatka vode, hrane ni lijekova, u to vas uvjeravam. A Hamas ima bar pola milijuna litara goriva s kojima upumpava zrak u tunele i proizvodi nove rakete. Svaki dan stiže humanitarna pomoć, nedostatka i manjka hrane nema”, napomenuo je Koren dodajući da je većina humanitarne pomoći pod kontrolom UN-a. “Daju sve od sebe da pomognu Palestincima, ali Hamas kontrolira ulazak svake vrste pomoći”, dodao je.

“Prekid vatre trenutno nije opcija”

Na pitanje je li prekid vatre opcija, odgovara: “Trenutno ne. Možda će postojati neki scenarij, no ne želim se suprotstavljati premijeru. Ako se taoci oslobode, onda mislim da možda postoji mogućnost da situacija bude povoljnija za razmatranje primirja i prekid vatre. Ali dok koriste taoce, nema govora o prekidu vatre.”

S izraelskog stajališta za humanitarnu katastrofu u Gazi jedini odgovoran je Hamas, no UN i druge organizacije upozoravaju na krizu. “Izrael je osnovan rezolucijom UN-a, imamo veliko poštovanje i na tome smo zahvalni UN-u. No sad, kao i posljednja rezolucija, zahvalni smo Hrvatskoj što je glasala protiv. Dat ćemo sve od sebe da nastavimo suradnju s UN-om, ali možda bi bilo blago reći da smo nezadovoljni time što se mnogi nisu udostojili spomenuti masakr izraelske djece, stalo im je samo do palestinske djece, a trebalo bi im biti stalo do sve djece. Zato nismo zadovoljni izjavama glavnog tajnika UN-a.”

Na pitanje hoće li tko odgovarati za ono što se događa u Gazi, Koren odgovara – svi. “Svi mi, ne samo Izrael i Palestina, nego zemlje regije i svijet plaćaju cijenu za umirivanje radikala. To se dogodilo 1939. kad su neke zemlje smatrale da je dobro umiriti Hitlera i znamo što se dogodilo. Ne možete umiriti Hamas, to su teroristi, gori su od ISIL-a. Imaju ljudski štit i to je, nažalost, cijena. Ne kažemo da bi Palestince trebalo kazniti jer su glasali za Hamas. 2005. smo napustili Gazu, imali su priliku razviti neku opciju povjerenja i mira, ali su radije odabrali teror. Sad nam je stalo samo do oslobađanja taoca i uvođenja sigurnosti jer ako ljudi očekuju da se zaustavimo i prestanemo, ne možemo promijeniti tako situaciju, to će osnažiti Hamas. Dat ćemo sve od sebe da ne naudimo civilima.”

“Židovi se u Hrvatskoj ne osjećaju nužno sigurno”

Budući da se neprestano ponavlja kako ne treba vjerovati Hamasu, naša Mila Moralić upitala je veleposlanika Korena koliko je civila ubijeno u Gazi prema njihovim informacijama.

“Ne znamo, ne brojimo civile na drugoj strani. Kažu da ih je sedam do odam tisuća. Ne kažem da civili, nažalost, nisu poginuli. Ali kažemo – nemojte vjerovati informacijama koje dolaze iz Gaze, to su informacije tzv. ministarstva zdravstva, to je ministarstvo Hamasa. Vjerujte nama, a ne Hamasu. Već smo ih puno puta uhvatili da napuhavaju brojke. Čini se da je puno žrtava među civilima, ali ako želite nekog kriviti, krivite onoga tko je započeo rat protiv Izraela. Svaka zemlja bi u tim okonostima reagirala isto. Ne znam koliko je žrtava, govorimo sigurno o tisuću žrtava, to je visoka cijena, ali i mi smo izgubili 1.500 ljudi koji nisu samo ubijeni u neplaniranoj situaciji, oni su namjerno masakrirani na krvoločan način.”

Na optužbe da Izrael čini ratne zločine u Gazi odgovara: “Pitajte pravne stručnjake koji razumiju međunarodno humanitarno pravo – Izrael je napravio što se očekuje od bilo koje vojske s visokim moralnim kodeksom. Slogani protiv nas dovode do antisemitizma, i u Europi. Izrael je napravio sve što može, pozivao je preko radija, televizije, letaka, Palestince da se presele na jug. Ne možemo voditi rat da ne očistimo područje. Ne želimo naštetiti civilima. Hamas je na početku zaustavljao te konvoje.”

Govoreći o planovima istaknuo je da je trenutni plan uništiti Hamas i osloboditi taoce, a dok ne uspostave sigurnost u Izraelu, o planovima, kaže, nema smisla govoriti. Osvrnuo se i na atmosferu u Hrvatskoj:

“Mislim da to pitanje treba postaviti židovskoj zajednici. U kontaktu smo. Ne osjećaju se nužno sigurno. U kontaktu smo s policijom i SOA-om o mogućim scenarijima, ljudima koji ulaze u zemlju, neki radikali žive ovdje, a zbog tih slogana oni se možda mogu odlučiti na nasilna djela, to se nažalost uvijek događa s radikalima iz kojih god redova dolaze. Hvala Hrvatskoj vladi što je zauzela snažnu poziciju i ministru vanjskih poslova koji je posjetio Izrael. Postoje neka zlodjela koja sad ne želimo podijeliti s javnosti, on je to sve vidio, zahvaljujemo na vašem glasu u UN-u. Rat će se nastaviti još nekoliko tjedana, treba nam potpora i zahvalni smo Hrvatskoj na potpori.”

