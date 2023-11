Klasić: Očekujem od muslimana i Arapa širom svijeta da prosvjeduju protiv Hamasa

Podijeli :

Situaciju na Bliskom istoku u N1 Studiju uživo komentirao je povjesničar Hrvoje Klasić.

Cilj Izraela je potpuno uništenje Hamasa. Klasić smatra da je ubiti svih 30-ak tisuća ljudi koji su članovi Hamasa vjerojatno nemoguće.

“Do sada u ovome svemu ubijeno je 1400 članova. Još gore, ideja Hamasa nije ideja koju samo oni propagiraju. Moramo biti iskreni pa reći, Hamas nije došao na vlast svojom voljom, nego voljom stanovništva u Gazi, Palestinaca. Ideja o uništenju Izraela kao države vezana je i uz druge terorističke organizacije ili druge islamističke radikalne skupine poput Hezbollaha, ovih u Jemenu, u Iraku, ali nažalost i kod dijela palestinskog stanovništva koji nisu članovi nijedne od tih organizacija”, rekao je Klasić.

“Mogu shvatiti logiku izraelskih vlasti u ovom trenutku. Nevjerojatno je što vidimo, da ispod Gaze postoji drugi grad, mreže, kilometri tunela, skladišta oružja, glavni stožeri itd. Zanimljivo je kad vi postavite nekakav svoj glavni stožer ili sklonište ispod bolnice ili škole. Moramo kiritizirati, racionalno, i uništavanje civilnih objekata, kad govorite o Hamasu, ovo što oni čine danas, što čine godinama, ne čine samo Izraelcima, čine i prema svom stanovništvu. Skrivati se iza civila, djece i staraca i znati da ćete dobiti odgovor kad ispalite neki projekti il škole, bolnice… To je po meni terorizam prema vlastitom stanovništvu”, dodao je.

Ističe da Hamas nije na vlasti u Zapadnoj obali gdje isto žive Palestinci. “Žive i u Jordanu, Libanonu… Alternative postoje. Nije život Palestinaca jednak u Gazi ili na Zapadnoj obali. Ta radikalizacija Palestinaca iz Gaze da daju podršku Hamasu je posljedica njihovog položaja. Meni je žao što nema više protesta s palestinske strane. Kao što mislim da je Netanyahu nešto najgore što se dogodilo Izraelu ikad u političkom smislu, ali Izraelci već godinama prosvjeduju. Očekujem od Palestinaca, Arapa širom svijeta, muslimanskih vjernika da i oni pokažu podršku miru tako što će prosvjedovati protiv Hamasa i svake radikalizacije koja nikako ne vodi miru.”

“Ne mislim da će ova situacija na Bliskom istoku posebno utjecati na ovo naše bure baruta”

Kolika je opasnost da dođe do šireg pa i globalnog sukoba? Klasić podsjeća da ovo nije niti prvi niti najveći sukobi koji gledamo na tom području od stvaranja izraelske države.

“Uvijek se tu uključe i neke druge zemlje, međutim ja mislim da veće eskalacije neće biti. To bi značilo da se Iran uključi, a ja mislim da se ne želi uključiti. Uključen je preko satelitskih organizacija i mislim da mu je to dovoljno. Neće se niti Amerikanci uključivati jer ni ne moraju jer su izraelske vojne snage odvolje. Nema generacije koja ne pamti neku katastrofu, sukob na ovim prostorima”, rekao je Klasić.

Komentirao je i opasnost od terorističkih napada o kojima se sve više govori, pa i u našim krajevima.

“Zapadni Balkan je još uvijek bure baruta, ne kako je bilo 90-ih iz puno razloga, ali ne mislim da će ova situacija na Bliskom istoku posebno utjecati na ovo naše bure baruta. Mi smo imali svojih problema i sa i bez Palestinaca i Izraelaca. A i nekako teroristima proteklih desetljeća kada pamtimo velike napade nismo bili zanimljivi jer nas se ne doživljava kao neki faktor. Ali da se događaju već stvari u Europi, možda i Americi, to sigurno”, rekao je.

Hamas i izraelske vlasti moraju, kaže, biti u nekom kontaktu, tako je bilo i kroz povijest. “Toga je vjerojatno uvijek bilo i uvijek će biti i to pokazuje jednu nevjerojatnu… Možda je nama sa strane najlakše soliti pamet iako i mi ovdje imamo svoje primjere, ali znate… Židovi, Palestinci, Arapi, muslimani, kako god sad hoćemo, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, ne mogu živjeti u Vukovaru, Jeruzalemu, Stocu, Mostaru, ali kad odu u New York ili London žive zajedno, rade zajedno, idu u iste restorane i onda je odjednom ok. To postavlja pitanje doista o suštini tog problema i je li on doista toliki da je nerješiv na tom području.”

