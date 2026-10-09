bez presedaNA U MODERNOM DOBU
Hegseth najavio prijenos uživo pogubljenja strijeljanjem: „Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati”
Javnost će moći pratiti pogubljenje bivšeg bojnika američke vojske streljačkim vodom, izjavio je američki ministar obrane Pete Hegseth.
Dužnosnik Ministarstva obrane potvrdio je za BBC da će se pogubljenje Nidala Hasana, koji je 2009. godine u vojnoj bazi Fort Hood ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika, prenositi uživo putem interneta.
Vjeruje se da bi to bilo prvo javno pogubljenje u SAD-u u gotovo stotinu godina. Odluka o prijenosu uživo „bez presedana je u modernom dobu” i „nalazi se na pravno nesigurnom terenu”, rekao je John Mills, odvjetnik koji zastupa zatvorenike osuđene na smrt.
„Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno”, rekao je Hegseth.
„Ljudi moraju shvatiti da takva djela imaju ozbiljne posljedice.”
Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će pogubiti Hasana, što će biti prvo vojno pogubljenje u više od 60 godina.
„Dobit će streljački vod. Tako i treba biti”
Hegseth je u intervjuu za konzervativnu televizijsku postaju Real America's Voice rekao da će Hasana „pogubiti streljački vod sastavljen od vojnika. Tako i treba biti”.
Na pitanje je li Hasan iznio posljednje zahtjeve ili se obratio predsjedniku Donaldu Trumpu, Hegseth je odgovorio:
„Nije me briga. Vidimo se 3. prosinca.”
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je u ponedjeljak da je ministar obrane predložio pogubljenje, a Trump ga odobrio.
BBC je zatražio komentar Bijele kuće o tome podržava li Trump javno pogubljenje koje bi se prenosilo uživo.
Iako je prošle godine u 17 zemalja provedeno više od 2700 pogubljenja, samo su dvije zemlje pogubljenja provodile javno.
Prema podacima Amnesty Internationala, tijekom 2025. u Iranu je zabilježeno 11 javnih pogubljenja, a u Afganistanu još šest.
Pogubljenje zakazano za 3. prosinca
Pogubljenje je zakazano za 3. prosinca u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, izjavio je u utorak američki ministar kopnene vojske.
Bit će to prvo vojno pogubljenje streljačkim vodom od završetka Drugog svjetskog rata.
Hasan, psihijatar američke vojske iz Virginije, na sudu je priznao da je počinitelj najsmrtonosnijeg napada na američku vojnu bazu koji nije bio povezan s borbenim djelovanjima.
Pucnjava se dogodila 5. studenoga 2009. u prepunoj medicinskoj zgradi u kojoj su vojnici koji su se pripremali za raspoređivanje čekali liječničke preglede i cijepljenje.
Hasan se na sudu ispričao zbog „svih pogrešaka”.
Tijekom postupka pred vojnim sudom 2013. izjavio je da je vjerovao kako štiti muslimane i talibane u Afganistanu.
Prema vojnom zakonodavstvu, za izvršenje smrtne kazne potrebna je suglasnost američkog predsjednika. Nužno je i preispitivanje presude pred višim sudom te konačna odluka o njezinoj zakonitosti.
Mills je rekao da Hasanov žalbeni postupak još nije završen i da će najvjerojatnije zatražiti preispitivanje osude i kazne pred saveznim sudom, što bi vjerojatno dovelo do odgode pogubljenja.
Zbog toga je rekao da bi ga iznenadilo kada bi pogubljenje doista bilo provedeno.
„Nastojanje da se pogubljenje streljačkim vodom prenosi uživo nije ništa više od pokušaja Trumpove administracije da privuče pozornost. Malo je vjerojatno da će se to dogoditi, a još manje da će donijeti bilo kakav privid pravde”, dodao je.
„To je kao povratak u srednji vijek”
Eugene R. Fidell, gostujući predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, rekao je za BBC da je riječ o „doista nesretnoj odluci”.
„Prenositi pogubljenje uživo toliko je srednjovjekovno. Kao društvo odavno smo to prerasli, barem sam tako mislio do danas”, rekao je.
Fidell smatra da bi, ako Hasan pokrene pravne postupke, oni mogli „trajati godinama” i „znatno dulje od Trumpova mandata u Bijeloj kući”.
Pogubljenje uživo bilo bi presedan u SAD-u
Određene američke savezne države zahtijevaju neki oblik javnog nadzora nad pogubljenjima.
Mnoge države propisuju nazočnost novinara, a osuđenik može pozvati osobe po vlastitom izboru. Neke države dopuštaju i običnim građanima da se dobrovoljno prijave kao svjedoci pogubljenja.
No „nikada dosad nije bilo pogubljenja koje se prenosilo uživo putem interneta”, rekla je Deborah Denno, profesorica prava na Sveučilištu Fordham, koja proučava metode pogubljenja u SAD-u.
Prijenos pogubljenja uživo „nametnuo bi razinu transparentnosti kakvu u ovoj zemlji vjerojatno nikada dosad nismo vidjeli”, smatra Denno.
„Više od polovice stanovnika zemlje podržava smrtnu kaznu, iako ta potpora opada. Moglo bi se stoga reći: 'Ako želite smrtnu kaznu, pokazat ćemo vam kako se ona provodi u ovoj zemlji.' Ljudi bi tada morali postati svjesni onoga što se zapravo događa, a što mnogi inače zanemaruju.”
Denno ističe da se u slučaju prijenosa uživo otvaraju važna pitanja, primjerice hoće li sadržaj biti dobno ograničen i bi li se takav prijenos kosio s pravilima internetske platforme na kojoj bi se prikazivao.
Gdje bi se pogubljenje moglo prenositi?
Još nije jasno na kojoj će platformi prijenos biti dostupan.
Većina velikih društvenih mreža ima pravila koja zabranjuju ili ograničavaju prijenos eksplicitnog sadržaja uživo.
Meta, YouTube, TikTok i X, među najpoznatijim i najraširenijim internetskim platformama koje omogućuju prijenos uživo, imaju pravila koja zabranjuju ili ograničavaju ne samo nasilne fotografije i videosnimke nego i sadržaj koji prikazuje smrt.
Meta, vlasnik Instagrama, Facebooka i Threadsa, izričito zabranjuje svaki prijenos izvršenja smrtne kazne uživo.
TikTok ima sličnu opću zabranu. U njegovim pravilima stoji:
„Ne dopuštamo izrazito eksplicitan, nasilan ili uznemirujući sadržaj, osobito kada bi gledateljima mogao prouzročiti emocionalnu uznemirenost.”
Pravila platforme X, na kojoj je moderiranje sadržaja ublaženo otkako ju je preuzeo Elon Musk, navode da će svaki sadržaj koji prikazuje trenutak nečije smrti biti uklonjen „ako zaprime zahtjev obitelji te osobe ili ovlaštenog predstavnika”.
BBC je od tih tvrtki zatražio komentar.
Truth Social, društvena mreža u Trumpovu vlasništvu, korisnicima ne omogućuje prijenos videosadržaja uživo.
Trump već dugo zagovara smrtnu kaznu
Prema podacima Amnesty Internationala, zemlje s najvećim brojem pogubljenja prošle godine bile su Kina, Iran, Saudijska Arabija, Jemen i SAD, tim redoslijedom.
Iako Trump nikada nije javno zagovarao javna pogubljenja, već dugo podržava smrtnu kaznu.
Primjerice, 1989. godine platio je velike oglase u The New York Timesu u kojima je pozivao na pogubljenje skupine poznate kao „Central Park Five”.
Petorica muškaraca bila su osuđena za silovanje i napad, ali su poslije oslobođena krivnje.
Trump je ranije osuđivao javna pogubljenja u Iranu, a moguće ubijanje prosvjednika od strane iranskih vlasti navodio je kao potencijalno opravdanje za vojnu intervenciju, prije nego što je početkom ove godine napao tu zemlju.
Američka savezna vlada nije provela nijedno pogubljenje tijekom 17 godina, sve do posljednje godine Trumpova prvog predsjedničkog mandata, kada je u kratkom razdoblju izvršeno 13 smrtnih kazni.
Nakon povratka na vlast u siječnju prošle godine Trump je brzo ukinuo moratorij na savezna pogubljenja koji je uveo njegov prethodnik Joe Biden.
Potpisao je i izvršnu uredbu usmjerenu na „ponovnu uspostavu” smrtne kazne i „zaštitu javne sigurnosti”.
Posljednje vojno pogubljenje bilo je 1961. godine
Posljednje vojno pogubljenje u SAD-u provedeno je 1961. godine, kada je vojnik američke kopnene vojske obješen nakon što je osuđen za silovanje 11-godišnje djevojčice iz Austrije.
Pogubljenje je odobrio tadašnji predsjednik Dwight D. Eisenhower, a provedeno je unatoč tome što je obitelj žrtve od njegova nasljednika Johna F. Kennedyja zatražila pomilovanje osuđenika.
Posljednje vojno pogubljenje streljačkim vodom provedeno je u siječnju 1945. godine, kada je tijekom posljednjih mjeseci Drugog svjetskog rata strijeljan Eddie Slovik, mladi američki vojnik osuđen zbog dezerterstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare