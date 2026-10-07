NIDAL HASAN
Trump odobrio prvo pogubljenje strijeljanjem u američkoj vojsci od 1945: Zna se i datum
Pogubljenje bivšeg bojnika američke vojske Nidala Hasana, koji je 2009. u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood ubio 13 ljudi, određeno je za 3. prosinca ove godine.
Oglas
Ono će biti provedeno u istoj vojnoj bazi u kojoj je izveo napad, navodi se u elektroničkoj poruci poslanoj obiteljima žrtava. Bit će izvedeno strijeljanjem, što će biti prvo pogubljenje takve vrste u američkoj vojsci od 1945., prenosi CBS.
Pentagon tvrdi da je plan o upotrebi vojnog streljačkog voda preporučio ministar obrane Pete Hegseth, a odobrio predsjednik Donald Trump.
"Hasanov sudnji dan napokon je došao", stoji u priopćenju iz Pentagona.
"Allahu Akbar"
Osim 13 ljudi koje je Hasan ubio 5. studenoga 2009., ranjene su još 32 osobe. Ispalio je 146 metaka. Meta napada bili su nenaoružani vojnici koji su se nalazili u centru za pripremu i mobilizaciju prije odlaska na misiju.
Posljednje vojno pogubljenje dogodilo se prije 65 godina, kada je vojska objesila vojnika Johna Bennetta nakon što je osuđen za silovanje i pokušaj ubojstva jedanaestogodišnje djevojčice. Posljednje pogubljenje strijeljanjem dogodilo se tijekom Drugog svjetskog rata, kada je vojnik Eddie Slovik pogubljen u Francuskoj zbog dezertiranja.
Hasan danas ima 56 godina, a u vrijeme pucnjave bio je vojni psihijatar. U vojsci je služio dva desetljeća. Svjedoci su izjavili da su čuli kako Hasan uzvikuje "Allahu Akbar" prije nego što je otvorio vatru. Ostao je paraliziran od prsa naniže nakon što je policija uzvratila vatru. Otkad je osuđen, nalazi se u zatvoru za osuđenike na smrt, u vojnom zatvoru Fort Leavenworth.
Prema pravilniku američke vojske, vojna pogubljenja može odobriti samo predsjednik. Izmjenama pravilnika iz 2019. izbačen je izraz "smrtonosna injekcija", a način pogubljenja prepušten je odluci tajnika kopnene vojske.
Prema smjernicama, način pogubljenja tajniku preporučuje glavni vojni maršal. Zatvorenika o predsjednikovoj odluci osobno obavještava zapovjednik, kojem se pridružuju vojni kapelan i, ako je dostupan, branitelj.
Članovi obitelji poginulih osoba obaviješteni su o planiranom pogubljenju prije nego što je ono javno objavljeno. Njih, kao i preživjele žrtve napada, pitalo se žele li prisustvovati pogubljenju. Tu skupinu ljudi posljednjih 17 godina povezuju zajednička iskustva vezana uz tu tragediju. Mnogi se nadaju da će to biti posljednje poglavlje te priče.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas