Trump odobrio prvo pogubljenje strijeljanjem u američkoj vojsci od 1945: Zna se i datum

Hasan danas ima 56 godina, a u vrijeme pucnjave bio je vojni psihijatar. U vojsci je služio dva desetljeća. Svjedoci su izjavili da su čuli kako Hasan uzvikuje "Allahu Akbar" prije nego što je otvorio vatru. Ostao je paraliziran od prsa naniže nakon što je policija uzvratila vatru. Otkad je osuđen, nalazi se u zatvoru za osuđenike na smrt, u vojnom zatvoru Fort Leavenworth.