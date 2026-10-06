Trump odobrio
Američka vojska sprema pogubljenje kakvo nije provela više od 60 godina
Pentagon je objavio da će bivši bojnik američke vojske biti pogubljen strijeljanjem, što će biti prvo takvo vojno pogubljenje u više od 60 godina.
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Nidal Malik Hasan, bojnik američke vojske i liječnik, 2009. godine u Fort Hoodu ubio je 13 nenaoružanih američkih vojnika, a još 32 ranio.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama da je ministar rata Pete Hegseth dao preporuku za pogubljenje, a predsjednik Donald Trump ju je odobrio, piše BBC.
Bit će to prvo vojno pogubljenje strijeljanjem od završetka Drugog svjetskog rata.
Hasan je proglašen krivim po 13 točaka optužnice za ubojstvo s predumišljajem i 32 točke za pokušaj ubojstva. Porota sastavljena od 13 časnika jednoglasno je preporučila smrtnu kaznu.
Parnell je rekao da će ministar kopnene vojske odrediti vrijeme i mjesto pogubljenja.
"Hasanov sudnji dan napokon je stigao", napisao je na X-u.
Hasan, psihijatar američke vojske iz Virginije, ubio je 2009. godine 13 vojnika u bazi u Teksasu. Kasnije je na sudu priznao da je on bio napadač i ispričao se za "sve pogreške".
Tijekom suđenja pred vojnim sudom 2013. rekao je da je vjerovao kako štiti muslimane i talibane u Afganistanu.
Ubojstva 5. studenoga 2009. bila su najsmrtonosniji napad izvan borbenih djelovanja na američku vojnu bazu u povijesti.
Napad se dogodio u prepunoj medicinskoj zgradi, gdje su vojnici koji su se pripremali za raspoređivanje čekali liječničke preglede i cijepljenje.
Hasan je trenutačno jedan od četvorice zatvorenika koji čekaju izvršenje smrtne kazne u američkom vojnom sustavu.
Prema vojnom pravu, za izvršenje smrtne kazne potrebna je suglasnost američkog predsjednika.
Također je potrebno provesti žalbeni postupak i donijeti konačnu odluku o zakonitosti pogubljenja kako bi se ono moglo provesti.
Američki Žalbeni sud za oružane snage 1983. godine ocijenio je vojnu smrtnu kaznu neustavnom, no ona je ponovno uvedena godinu dana poslije izvršnom uredbom tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana.
Vojna pogubljenja razlikuju se od onih koja se provode na razini saveznih država.
Većina pogubljenja u SAD-u provodi se na razini saveznih država, a smrtna kazna i dalje je zakonski moguća u 27 saveznih država te u vojnom i saveznom pravosudnom sustavu.
Smrt strijeljanjem prilično je rijetka. Prošle godine u Južnoj Karolini izvršeno je pogubljenje strijeljanjem, prvo u povijesti te savezne države i prvo takvo pogubljenje u SAD-u u 15 godina.
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