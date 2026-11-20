„Želim istaknuti da je čak i sama zamisao o nekom obliku kvazičlanstva Ukrajine u NATO-u, kao i traženje nekakvog, uvjetno rečeno, 'kreativnog rješenja' u tom području, za nas neprihvatljiva mogućnost. O sigurnosnim jamstvima prije svega razgovaramo u kontekstu osiguravanja sigurnosti vlastite zemlje”, prenijela je agencija Interfax Rjabkovljeve riječi, odgovarajući na pitanje bi li Rusija prihvatila sigurnosna jamstva za Ukrajinu po uzoru na članak 5. NATO-a.