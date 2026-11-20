"NEPRIHVATLJIVO"
Hladan tuš iz Moskve: Rusija odbacila sigurnosna jamstva za Ukrajinu po uzoru na NATO
Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u petak je odbacio mogućnost pružanja sigurnosnih jamstava Ukrajini po uzoru na NATO te izjavio da je za Moskvu potpuno neprihvatljiv bilo kakav oblik, kako ga je nazvao, „kvazičlanstva” Kijeva u zapadnom vojnom savezu, izvijestili su ruski državni mediji.
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Rjabkov je to izjavio dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon samita u Berlinu, rekao da bi trebalo ponovno otvoriti pitanje članstva Ukrajine u NATO-u.
Američki pregovarač za mir Jared Kushner također je na istom skupu izjavio da su on i njegov kolega Steve Witkoff „uspjeli uvjeriti Ruse da bi se sva sigurnosna jamstva za Ukrajinu temeljila na članku 5.”.
Riječ je o ključnoj odredbi NATO-a o kolektivnoj obrani, prema kojoj se napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice, koje su obvezne pomoći u ponovnoj uspostavi sigurnosti.
Rjabkov: Čak je i ideja kvazičlanstva Ukrajine u NATO-u neprihvatljiva
„Želim istaknuti da je čak i sama zamisao o nekom obliku kvazičlanstva Ukrajine u NATO-u, kao i traženje nekakvog, uvjetno rečeno, 'kreativnog rješenja' u tom području, za nas neprihvatljiva mogućnost. O sigurnosnim jamstvima prije svega razgovaramo u kontekstu osiguravanja sigurnosti vlastite zemlje”, prenijela je agencija Interfax Rjabkovljeve riječi, odgovarajući na pitanje bi li Rusija prihvatila sigurnosna jamstva za Ukrajinu po uzoru na članak 5. NATO-a.
„Što se tiče Ukrajine, neka priznaju neopozivost našeg zahtjeva da ta država ne smije postati članica NATO-a. Kada se to dogodi, mislim da se o pitanju sigurnosnih jamstava može razgovarati na ovaj ili onaj način”, dodao je Rjabkov.
Moskva se priprema za mogući dolazak europskih izaslanika
Rjabkov je također potvrdio da su u tijeku pripreme za mogući posjet Moskvi predstavnika Velike Britanije, Njemačke i Francuske.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je Rusija predložila dolazak europskih izaslanika u Moskvu kako bi pojasnili svoja stajališta o pregovorima o miru u Ukrajini prije donošenja odluke o formatu daljnjih razgovora.
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