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Putin na pregovore šalje Rjabkova: Zašto je važan dolazak iskusnog diplomata?
U ruskom izaslanstvu na pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom sljedećeg tjedna sudjelovat će visoki vojni dužnosnici i diplomati, uključujući zamjenika ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova, rekao je u subotu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
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Trostrani pregovori u Abu Dhabiju, čiji je cilj okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, održat će se u utorak i srijedu, a bit će to prvi takvi razgovori od veljače.
Rusko izaslanstvo ponovno će predvoditi savjetnik Kremlja Vladimir Medinski kao glavni pregovarač, a prvi put pridružit će mu se Rjabkov te Jurij Žigarlovski, visoki časnik Glavnog stožera ruske vojske, navodi agencija Interfax.
Rjabkov je zadužen za odnose Rusije sa Sjevernom i Južnom Amerikom te za pitanja kontrole naoružanja, neširenja nuklearnog oružja i iranskog nuklearnog programa.
Žigarlovski je zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera, tijela odgovornog za vojno planiranje i operacije.
Prema izvješću Interfaxa, u izaslanstvu će biti i zamjenik ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin te načelnik ruske vojne obavještajne službe Igor Kostjukov, koji su sudjelovali i u prethodnim pregovorima.
Svi članovi izaslanstva sastali su se u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti, koja je dijelom bila posvećena predstojećim pregovorima.
Putin je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na domaćinstvu pregovora te rekao da s ruskim izaslanstvom želi razgovarati o pripremama za njihov početak.
Veći dio sjednice održan je iza zatvorenih vrata, a Kremlj je, kao što je uobičajeno za takve sastanke, objavio samo uvodne minute.
Američki pregovarači nastoje postići pomak u rješavanju dugotrajnog sukoba prije početka zime. Posljednji mirovni pregovori uz američko posredovanje održani su u veljači, prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.
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