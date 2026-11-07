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nova runda

Putin na pregovore šalje Rjabkova: Zašto je važan dolazak iskusnog diplomata?

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Hina
|
07. stu. 2026. 12:18
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VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

U ruskom izaslanstvu na pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom sljedećeg tjedna sudjelovat će visoki vojni dužnosnici i diplomati, uključujući zamjenika ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova, rekao je u subotu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

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Trostrani pregovori u Abu Dhabiju, čiji je cilj okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, održat će se u utorak i srijedu, a bit će to prvi takvi razgovori od veljače.

Rusko izaslanstvo ponovno će predvoditi savjetnik Kremlja Vladimir Medinski kao glavni pregovarač, a prvi put pridružit će mu se Rjabkov te Jurij Žigarlovski, visoki časnik Glavnog stožera ruske vojske, navodi agencija Interfax.

Rjabkov je zadužen za odnose Rusije sa Sjevernom i Južnom Amerikom te za pitanja kontrole naoružanja, neširenja nuklearnog oružja i iranskog nuklearnog programa.

Žigarlovski je zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera, tijela odgovornog za vojno planiranje i operacije.

Prema izvješću Interfaxa, u izaslanstvu će biti i zamjenik ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin te načelnik ruske vojne obavještajne službe Igor Kostjukov, koji su sudjelovali i u prethodnim pregovorima.

Svi članovi izaslanstva sastali su se u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti, koja je dijelom bila posvećena predstojećim pregovorima.

Putin je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na domaćinstvu pregovora te rekao da s ruskim izaslanstvom želi razgovarati o pripremama za njihov početak.

Veći dio sjednice održan je iza zatvorenih vrata, a Kremlj je, kao što je uobičajeno za takve sastanke, objavio samo uvodne minute.

Američki pregovarači nastoje postići pomak u rješavanju dugotrajnog sukoba prije početka zime. Posljednji mirovni pregovori uz američko posredovanje održani su u veljači, prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Teme
invazija na ukrajinu mirovni pregovori rusija sergej rjabkov ukrajina vijesti iz svijeta

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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