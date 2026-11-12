SASTANAK U KREMLJU
VIDEO / Trumpov zet Putinu: "Primijetili smo veliku promjenu kod Europljana"
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je američkim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru da Moskva želi postići trajno rješenje rata u Ukrajini, ali je pritom iznio i niz uvjeta koji se odnose na prisutnost stranih snaga na ukrajinskom teritoriju.
Putin je u četvrtak u Kremlju razgovarao s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredu Kushnerom. Na početku sastanka istaknuo je da bi svaki dogovor o okončanju rata u Ukrajini trebao osigurati dugotrajan mir.
"Što se tiče trajnosti mira, njegove pouzdanosti i postojanosti, i mi bismo željeli da to bude vječni mir", rekao je Putin, prema prijevodu službenog prevoditelja, prenosi Clash Report.
Američki pregovarači u Moskvu su stigli iz Abu Dhabija, gdje su 10. i 11. studenoga održani trostrani razgovori Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Putin ih je zamolio da prenesu zahvalu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog organizacije tih kontakata.
Putin odbacuje prisutnost stranih vojnika u Ukrajini
Iako je govorio o trajnom miru, ruski predsjednik istodobno je iznio uvjete koji bi, prema stajalištu Moskve, trebali biti dio eventualnog sporazuma. Poručio je da je prisutnost bilo kakvih stranih vojnih snaga na ukrajinskom teritoriju "apsolutno neprihvatljiva" jer bi, kako tvrdi, predstavljala prijetnju ruskoj nacionalnoj sigurnosti.
"Svake strane snage koje budu raspoređene ondje ruske će oružane snage smatrati legitimnim metama", rekao je, prenosi TASS.
Dodao je i da bi se rat odmah nastavio ako bi europske postrojbe nakon postizanja mirovnog sporazuma ušle u Ukrajinu.
Putin je upozorio i na problem takozvanih sivih zona, tvrdeći da bi one mogle ugroziti stabilnost bilo kakvog dogovora.
"Za Rusiju postoji samo jedna linija razgraničenja s Ukrajinom – državna granica", rekao je.
Pozvao je Washington da razgovara s europskim vladama i pomogne im da odluče "što žele – mir ili rat". Američki izaslanici već su zatražili od Moskve da iznese novi prijedlog europske sigurnosne arhitekture.
Putin predložio humanitarnu operaciju u Kostjantinivki
Tijekom sastanka Putin je predložio i humanitarnu operaciju evakuacije civila iz Kostjantinivke u Donjeckoj oblasti. Kao mogući model spomenuo je raniju operaciju u Oleškima, na okupiranom području Hersonske oblasti, zahvalivši prvoj dami SAD-a Melaniji Trump na njezinoj ulozi u toj akciji.
Prema njegovim tvrdnjama, u Kostjantinivki je ostalo između 400 i 500 civila, a Rusiji bi trebalo pet dana da razminira područje oko grada.
Putin je ustvrdio da ruske snage kontroliraju Kostjantinivku i da su spremne jamčiti sigurnost humanitarne operacije. Ako Kijev smatra da grad drži pod svojom kontrolom, dodao je, Ukrajina bi trebala osigurati sigurnost s vlastite strane.
Tvrdnja o ruskoj kontroli nad gradom nije neovisno potvrđena.
Kushner govorio o velikoj promjeni među Europljanima
Američki izaslanik Steve Witkoff sastanak je ocijenio važnim te rekao da je ponovno uspostavljen trostrani format pregovora.
Najavio je i predstojeću razmjenu zarobljenika, za koju je rekao da će biti "najveća dosad". Dodao je da su europski dužnosnici bili upoznati s razgovorima, iako nisu sudjelovali za pregovaračkim stolom u Abu Dhabiju. Najavio je i da će o svemu izvijestiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Jared Kushner istaknuo je da je došlo do značajne promjene u stajalištima europskih zemalja te da pregovori dobivaju snažan zamah.
"Došlo je do velike promjene kod Europljana", rekao je Kushner, dodajući da postoji "vrlo snažan zamah".
Prema njegovim riječima, Washington je s europskim partnerima počeo razgovarati o europskoj sigurnosnoj arhitekturi. O teritorijalnim pitanjima Putinu je poručio: "Proći ćemo kroz njih i zajedno ćemo pronaći rješenja."
Na početku razgovora nije objavljeno da je postignut bilo kakav dogovor o okončanju rata.
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