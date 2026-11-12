Najavio je i predstojeću razmjenu zarobljenika, za koju je rekao da će biti "najveća dosad". Dodao je da su europski dužnosnici bili upoznati s razgovorima, iako nisu sudjelovali za pregovaračkim stolom u Abu Dhabiju. Najavio je i da će o svemu izvijestiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.