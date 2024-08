Prošla je godina od krvavih nereda u Ateni: Doznajemo što se događa u istrazi protiv BBB-a

Podijeli :

Prije godinu dana više od sto Dinamovih navijača završilo je pod istragom zbog sudjelovanja u brutalnim neredima uoči susreta s grčkim AEK-om. U tim je neredima na ulicama Atene jedan grčki navijač zadobio je ozljede od kojih je ubrzo preminuo.

Policija je privela preko sto BBB-a, a tužiteljstvo je protiv njih pokrenulo istragu zbog navijačkih nereda, uništavanja imovine, paleža, te pokušaja nanošenja teških ozljeda. Dio ih se uspio vratiti u Hrvatsku, ali su grčke vlasti protiv njih izdale europske uhidbene naloge.

Na godišnjicu ovog tragičnog događaja pitali smo odvjetnika Athanasiosa Kaimenakisa, koji zastupa većinu osumnjičenih BBB-a, je li istraga još uvijek u tijeku.

Što se događa u istrazi?

“Da istraga još uvijek traje. Potrebno je prevesti obimnu dokumentaciju kao i brojne prikupljene informacije”, objasnio nam je zašto postupak ni nakon godinu dana nije okončan. Poznato je da su BBB-ima pretraženi mobiteli, te je njihova komunikacija važan dokaz za utvrđivanje svega što je prethodilo krvavim neredima u Ateni.

Inače, u grčkim istražnim zatvorima BBB-i su mogli provesti i do 18 mjeseci jer je to rok koji tužiteljstvo ima za istragu, do početka suđenja.

Mjere opreza u Hrvatskoj

Za to vrijeme BBB-i čije je izručenje Grčka tražila, u Hrvatskoj se nalaze pod sudskim mjerama opreza. Umjesto da su izručeni ili da su u istražnom zatvoru čekali odluku o izručenju sudovi su im mahom odredili mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta. Nekima su te mjere bile na snazi do rujna prošle godine, od kada nisu smjeli napuštati svoje gradove.

Sada su počeli tražiti ukidanje tih mjera, s obzirom da se proces otegnuo, a zbog mjera dio njih ne može normalno obavljati svoje poslove jer ne mogu napuštati prebivališta.

Tim više što u nekolicini slučajeva još uvijek nema ni pravomoćne odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju grčkog EUN-a.

I dok, prema dostupnim informacijama Županijski sud u Zagrebu smatra da bi mjere mogle biti ukinute, tužiteljstvo je uložilo žalbu i traži da se osumnjičenim BBB-ima ne dopušta napuštanje mjera prebivališta.

