"Europske elite koje se svađaju s Rusijom istovremeno čine sve kako bi diskreditirale stranke koje prijete njihovoj apsolutnoj moći. Ako vam slučajno padne na pamet prijetiti statusu quo, jednostavno ćete biti isključeni iz javnog života", rekao je bugarski eurozastupnik Petar Volgin (Europa suverenih nacija), navodeći kao primjer poništenje prvog kruga predsjedničkih izbora održanih u Rumunjskoj 2024. godine u kojemu je pobijedio desničarski kandidat Calin Georgescu te pozive iz Njemačke da se zabrani Alternativa za Njemačku (AfD), krajnje desna stranka koja je uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu u rujnu ove godine.