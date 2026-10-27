čak i nakon „tzv. primirja”
Komisija UN-a: Izrael nastavlja genocid u Gazi i čini zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali
"Izraelske snage namjerno su ubijale i ranjavale palestinsku djecu u Gazi i na Zapadnoj obali", stoji u izvješću Neovisne međunarodne istražne komisije UN-a.
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Komisija UN-a utvrdila da Izrael nastavlja genocid u Gazi unatoč primirju te čini zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali, prenosi Drop Site.
Izrael nastavlja činiti genocidna djela u Gazi čak i nakon „takozvanog sporazuma o primirju”, s namjerom da uništi Palestince „u cijelosti ili djelomično”, navodi se u novom izvješću Neovisne međunarodne istražne komisije UN-a.
- Komisija je također utvrdila da je Izrael diljem okupiranog palestinskog teritorija počinio ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje, progon, mučenje, silovanje i druge oblike seksualnog nasilja.
- U Gazi izraelske vlasti i snage nastavljaju namjerno ubijati Palestince te im nanositi teške tjelesne i duševne patnje, unatoč primirju iz listopada 2025. godine. Širenje izraelske teritorijalne kontrole također nastavlja ugrožavati Palestince koji se približavaju takozvanoj Žutoj liniji ili je prelaze.
🇵🇸 HEBRON | Israeli forces continued their siege of the Al-Jalda and Deir Baha neighborhoods in the largest West Bank city for a fifth consecutive day, raiding and damaging homes, restricting movement, and obstructing aid deliveries. Since Israel launched its collective punishment campaign Friday, 619 Palestinian families have been affected, approximately 3,971 Palestinians forcibly displaced, and 85 arrested. Israeli forces also dispersed a protest against the siege with tear gas, causing several people to suffer gas inhalation, and stormed al-Ahli Hospital, firing tear gas at its entrance and courtyard and seizing vehicles from its parking lot. See footage below ⬇️— Drop Site (@DropSiteNews) October 27, 2026
- Na okupiranoj Zapadnoj obali izraelske vojne operacije i nasilje doseljenika dio su raširenog, sustavnog i koordiniranog napada na Palestince, navodi se u izvješću. Izraelske vojne operacije od siječnja 2025. prouzročile su najveće raseljavanje Palestinaca na Zapadnoj obali od 1967. godine. Prema podacima iz kolovoza 2026., čak 34.176 Palestinaca i dalje je bilo raseljeno.
- Komisija je također utvrdila da su izraelske snage namjerno ubijale i ranjavale palestinsku djecu u Gazi i na Zapadnoj obali.
Šestogodišnja djevojčica preminula od posljedica ranjavanja izraelskom vatrom u Khan Younisu, dodaje Drop Site. Šestogodišnja palestinska djevojčica preminula je u utorak ujutro od posljedica ranjavanja nakon što su izraelske snage pucale na nju u području al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.
Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, u posljednja 24 sata u izraelskim napadima diljem Gaze ubijeno je šest Palestinaca, a 32 su ranjena.
Ukupan broj zabilježenih ubijenih Palestinaca od 7. listopada 2023. porastao je na 74.561, dok je 175.759 osoba ranjeno. Od 11. listopada 2025., prvog punog dana takozvanog primirja, Izrael je u Gazi ubio najmanje 1.565 Palestinaca i ranio njih 5.640, dok su iz ruševina izvučena tijela još 845 osoba.
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