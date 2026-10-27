Komisija UN-a: Izrael nastavlja genocid u Gazi i čini zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali

Šestogodišnja djevojčica preminula od posljedica ranjavanja izraelskom vatrom u Khan Younisu, dodaje Drop Site. Šestogodišnja palestinska djevojčica preminula je u utorak ujutro od posljedica ranjavanja nakon što su izraelske snage pucale na nju u području al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.