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čak i nakon „tzv. primirja”

Komisija UN-a: Izrael nastavlja genocid u Gazi i čini zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali

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N1info
|
27. lis. 2026. 21:33
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REUTERS/Dawoud Abu Alkas, UN

"Izraelske snage namjerno su ubijale i ranjavale palestinsku djecu u Gazi i na Zapadnoj obali", stoji u izvješću Neovisne međunarodne istražne komisije UN-a.

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Komisija UN-a utvrdila da Izrael nastavlja genocid u Gazi unatoč primirju te čini zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali, prenosi Drop Site.

Izrael nastavlja činiti genocidna djela u Gazi čak i nakon „takozvanog sporazuma o primirju”, s namjerom da uništi Palestince „u cijelosti ili djelomično”, navodi se u novom izvješću Neovisne međunarodne istražne komisije UN-a.

  • Komisija je također utvrdila da je Izrael diljem okupiranog palestinskog teritorija počinio ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje, progon, mučenje, silovanje i druge oblike seksualnog nasilja.
  • U Gazi izraelske vlasti i snage nastavljaju namjerno ubijati Palestince te im nanositi teške tjelesne i duševne patnje, unatoč primirju iz listopada 2025. godine. Širenje izraelske teritorijalne kontrole također nastavlja ugrožavati Palestince koji se približavaju takozvanoj Žutoj liniji ili je prelaze.

  • Na okupiranoj Zapadnoj obali izraelske vojne operacije i nasilje doseljenika dio su raširenog, sustavnog i koordiniranog napada na Palestince, navodi se u izvješću. Izraelske vojne operacije od siječnja 2025. prouzročile su najveće raseljavanje Palestinaca na Zapadnoj obali od 1967. godine. Prema podacima iz kolovoza 2026., čak 34.176 Palestinaca i dalje je bilo raseljeno.
  • Komisija je također utvrdila da su izraelske snage namjerno ubijale i ranjavale palestinsku djecu u Gazi i na Zapadnoj obali.

Palestinians gather around a burning a vehicle after it was hit by an Israeli strike, according to health officials, in Gaza City, October 22, 2026.
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Šestogodišnja djevojčica preminula od posljedica ranjavanja izraelskom vatrom u Khan Younisu, dodaje Drop Site. Šestogodišnja palestinska djevojčica preminula je u utorak ujutro od posljedica ranjavanja nakon što su izraelske snage pucale na nju u području al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, u posljednja 24 sata u izraelskim napadima diljem Gaze ubijeno je šest Palestinaca, a 32 su ranjena.

Ukupan broj zabilježenih ubijenih Palestinaca od 7. listopada 2023. porastao je na 74.561, dok je 175.759 osoba ranjeno. Od 11. listopada 2025., prvog punog dana takozvanog primirja, Izrael je u Gazi ubio najmanje 1.565 Palestinaca i ranio njih 5.640, dok su iz ruševina izvučena tijela još 845 osoba.

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cionizam gaza i zapadna obala genocid genocid u gazi nasilje nad palestincima okupirana zapadna obala ratni zločini un komisija

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