Oglasi kao paravan za špijunažu: Izraelci navodno pratili korisnike Starlinka diljem svijeta

Istraživači su upozorili i na izrazitu usmjerenost na kupnju oglasa namijenjenih korisnicima Starlinka. Prema izvješću, Shadow-Earth-79 bio je najveći kupac oglasnog prostora u Siriji, Libiji, Jemenu i Južnom Sudanu te drugi najveći u Afganistanu, iako je, kako se navodi, „potražnja za legitimnim zapadnim oglašavanjem u državama pod sankcijama ili zahvaćenima aktivnim sukobima praktički nepostojeća”.