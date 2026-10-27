NA METI I RATNA PODRUČJA
Oglasi kao paravan za špijunažu: Izraelci navodno pratili korisnike Starlinka diljem svijeta
Izraelska tvrtka za oglašivačku tehnologiju Discover-Tech navodno je intenzivno ciljala korisnike satelitskog interneta Starlink kako bi ih geolocirala i nadzirala, pokazalo je istraživanje o kojem izvještava Reuters.
Stručnjaci za kibernetičku sigurnost iz tvrtke TrendAI, podružnice japanske tvrtke Trend Micro, utvrdili su da je Discover-Tech bila jedan od najvećih izvora digitalnih oglasa prikazanih korisnicima Starlinka, internetske usluge tvrtke SpaceX. Zaključci istraživača temelje se na podacima iz telemetrije digitalnog oglašavanja i razgovorima sa šest osoba upoznatih sa slučajem, piše Reuters, a prenosi The Jerusalem Post.
Prema njihovim saznanjima, izraelska tvrtka postala je jedan od vodećih svjetskih ponuđača za oglasni prostor namijenjen korisnicima Starlinka. U više od 100 zemalja bila je najveći ponuđač oglasa usmjerenih prema toj skupini korisnika, među ostalim i u državama u kojima je Starlink zabranjen ili ograničen.
SpaceX nije odgovorio na upit za komentar, a isto su učinili i Discover-Tech te njezin izvršni direktor, kojima su pitanja upućena tijekom prethodna dva tjedna.
TrendAI je 15. listopada objavio izvješće o ciljanju korisnika Starlinka, ali u njemu nije imenovao Discover-Tech. Umjesto toga, odgovornu stranu označio je kao tehnološki subjekt za oglašavanje pod kodnim imenom „Shadow-Earth-79”. Šest izvora navelo je da je riječ o oznaci koju je TrendAI koristio za Discover-Tech.
Starlink sve važniji u ratnim područjima
Praćenje korisnika Starlinka postalo je sve raširenija djelatnost dok vlade diljem svijeta pokušavaju nadzirati širenje satelitskih internetskih terminala. Budući da se podaci prenose putem satelita kojima upravlja SpaceX, umjesto preko telekomunikacijskih tvrtki pod nacionalnim regulatornim nadzorom, Starlink može omogućiti zaobilaženje lokalnih internetskih ograničenja, komunikaciju na neprijateljskim područjima i koordinaciju aktivnosti na bojištima.
Ta je usluga osobito važna u Ukrajini, čija se vojska oslanja na Starlink za komunikaciju na prvoj crti bojišta i usmjeravanje napada bespilotnim letjelicama.
Izraelski list Haaretz i internetska stranica Intelligence Online još su u svibnju odvojeno izvijestili da tvrtke u izraelskom vlasništvu potencijalnim klijentima nude načine za prepoznavanje i praćenje korisnika Starlinka. Haaretz je tada naveo da je iskorištavanje podataka iz digitalnog oglašavanja imalo važnu ulogu u tom procesu.
Zlouporaba sustava za oglašavanje
Istoga dana kada je TrendAI objavio izvješće, kanadska organizacija za istraživanje kibernetičke sigurnosti Citizen Lab i njujorška tvrtka za oglašivačku tehnologiju Confiant imenovale su Discover-Tech.
Obje su organizacije navele da je izraelska tvrtka zloupotrebljavala sustav licitiranja za oglasni prostor, koji oglašivačima može otkriti podatke o internetskim korisnicima.
Oglašivači koji sudjeluju u tom procesu mogu s vremenom prikupljati podatke koji procure, povezivati ih s drugim informacijama i tako otkriti identitet dotad anonimnih korisnika. To im omogućuje praćenje ljudi na različitim internetskim stranicama, a u nekim slučajevima i njihovo ciljanje nadzornim softverom.
Citizen Lab i Confiant naveli su da su se oglasi prikazivali unutar desetaka osjetljivih mreža medijskih organizacija, državnih institucija i tehnoloških tvrtki.
Nakon provedenih istraga, Google, Comcast i druge tvrtke objavili su da su uklonili Discover-Tech sa svojih oglašivačkih platformi.
Prema izvorima upoznatima sa slučajem, najmanje jedna velika američka tehnološka tvrtka i jedna međunarodna organizacija nedavno su pokrenule interne istrage kako bi utvrdile jesu li oglasi Discover-Techa bili usmjereni i prema njihovim zaposlenicima.
Sumnjive aktivnosti u zemljama zahvaćenima sukobima
U izvješću TrendAI-ja navedeni su sumnjivi obrasci licitiranja koji upućuju na to da je subjekt pod kodnim imenom Shadow-Earth-79 upravljao infrastrukturom za „ciljanje i praćenje, a ne komercijalnim oglašavanjem”.
Istraživači su upozorili i na izrazitu usmjerenost na kupnju oglasa namijenjenih korisnicima Starlinka. Prema izvješću, Shadow-Earth-79 bio je najveći kupac oglasnog prostora u Siriji, Libiji, Jemenu i Južnom Sudanu te drugi najveći u Afganistanu, iako je, kako se navodi, „potražnja za legitimnim zapadnim oglašavanjem u državama pod sankcijama ili zahvaćenima aktivnim sukobima praktički nepostojeća”.
U izvješću je istaknuto i da je taj subjekt ostvarivao „nevjerojatno dominantan udio” u licitacijama u nekoliko zemalja, među kojima su Mađarska, Izrael, Egipat, Azerbajdžan i Venezuela.
Istraživači odustali od javnog imenovanja tvrtke
Istraživači TrendAI-ja bili su uvjereni da iza sumnjivih aktivnosti licitiranja stoji Discover-Tech te su razmatrali mogućnost da tvrtku izravno imenuju u izvješću. Međutim, od te su ideje odustali nakon što su rukovoditelji TrendAI-ja izrazili zabrinutost zbog mogućih pravnih posljedica, navelo je pet od šest izvora upoznatih s tim razgovorima.
Stručnjaci iz industrije kažu da je samocenzura česta u sektoru kibernetičke sigurnosti, osobito kada se čelnici tvrtki boje da bi razotkrivanje operacija nadzora moglo izazvati odmazdu.
Reuters je ranije ove godine izvijestio i o sličnom slučaju koji uključuje američku tvrtku za kibernetičku sigurnost Palo Alto. Ona je iz izvješća o globalnoj kampanji kibernetičke špijunaže uklonila izričite reference na Kinu, iako su njezini istraživači bili uvjereni da se hakerske aktivnosti mogu povezati s Pekingom.
Prema tadašnjem izvješću Reutersa, tekst je ublažen zbog straha da bi izravno prozivanje Kine moglo ugroziti poslovanje tvrtke na tom tržištu, koje je već bilo pod povećalom nakon što je Peking domaćim tvrtkama naredio da ne koriste njezine proizvode.
Palo Alto odbacio je takvo tumačenje, poručivši da izostanak izravnog imenovanja nije bio povezan s „kineskim pravilima nabave” te da su sve tvrdnje koje sugeriraju suprotno „špekulativne i netočne”.
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