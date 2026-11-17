ZA ISTIM STOLOM
Kremlj o susretu Putina, Trumpa i Xija: "Nije nova Jalta, ne želimo odlučivati o sudbini drugih"
Kremlj je u utorak odbacio usporedbe predstojećeg sastanka čelnika Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država s konferencijom na Jalti 1945. godine, ocijenivši ih "igrama politologa".
Oglas
Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina, kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa održat će se u četvrtak u kineskom Shenzhenu, na marginama summita APEC-a. Najave susreta potaknule su usporedbe s razgovorima savezničkih čelnika iz Drugog svjetskog rata, na kojima su dogovorene interesne sfere velikih sila i utvrđeni temelji poslijeratnog poretka u Europi.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je takve usporedbe, istaknuvši kako se najmanje dvije sudionice sastanka, Rusija i Kina, zauzimaju za multipolarni svjetski poredak u kojem se drugim državama ne nameću odluke.
"To su igre politologa i nemaju nikakve veze sa stvarnošću", rekao je Peskov novinarima, a prenijela ruska novinska agencija Interfax.
"Tvrdnja da netko namjerava odlučivati o sudbini svijeta svakako se ne odnosi na Rusiju, a ni na Kinu. Ne želimo da itko odlučuje o našoj sudbini i nikada nećemo pokušavati odlučivati o sudbini drugih", dodao je.
Peking najavljuje prvi susret trojice čelnika
Peskov je predstojeći susret opisao kao vrlo važan sastanak, istaknuvši da dosad nije bilo ničega sličnog.
Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning izjavila je u Pekingu da će to biti prvi susret uživo čelnika Kine, Rusije i Sjedinjenih Država.
Nije iznijela pojedinosti o dnevnom redu sastanka, ali je naglasila da snažnija komunikacija među trojicom čelnika, uz upravljanje međusobnim razlikama i stabilizaciju odnosa, služi interesima svih triju država.
Peskov je potvrdio da će dio sastanka biti otvoren za medije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas