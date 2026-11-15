U diplomaciji je općepoznata stvar da, ako niste za pregovaračkim stolom, postoji rizik da ćete se vi ili vaše vrijednosti naći na jelovniku, spremni za komadanje, piše The Guardian. Mnogi koji su isključeni sa summita u Shenzhenu, ponajprije Ukrajina, ali i zemlje istočne Europe i Baltika, Tajvan, pa čak i Iran, imaju razloga strahovati da bi ih njihovi zaštitnici mogli napustiti u složenoj geopolitičkoj trgovini kakvu Putin zamišlja, a Trump, čini se, podržava.