povijesni susret
Kremlj potvrdio sastanak Putina, Trumpa i Xija
Kremlj je u nedjelju potvrdio da će idući tjedan sastati predsjednici Rusije, Sjedinjenih Država i Kine na marginama samita APEC-a u kineskom Shenzenu.
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Povijesni susret trojice predsjednika prva je najavila Bijela kuća u subotu.
"Postignut je dogovor o održavanju trilateralnog sastanka 19. studenog" između trojice predsjednika, izjavio je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
Prema navodima Bijele kuće, trojica čelnik trebala bi razgovarati o širenju nuklearnog oružja i o ratu na Bliskom istoku koji je započeo u veljači izraelsko-američkim bombardiranjem Irana.
S druge strane, prema tom izvoru, ne namjeravaju raspravljati o sukobu u Ukrajini, iako su Kijev i njegovi saveznici strahovalivda će se o tome razgovarati bez njihove prisutnosti.
Trump u Shenzhen stiže kasno u srijedu zbog dvodnevnog samita 21 države članice Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC). S kineskim predsjednikom će razgovarati i bilateralno.
Sporazum o kontroli nuklearnog oružja između Sjedinjenih Država i Rusije istekao je u veljači, ostavivši najveće svjetske nuklearne arsenale bez ključnih mehanizama nadzora, čime je praktički okončana suradnja na kontroli naoružanja koja je pomogla u rješavanju hladnog rata.
UN je pozvao obje strane da bez odgode dogovore novi okvir. No Trump rekao da bi taj sporazum mogao zamijeniti boljim dogovorom koji bi uključivao Kinu.
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