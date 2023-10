Stier: Izrael nije blefirao kad je rekao da će uništiti Hamas

Podijeli :

Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova, u Dnevniku N1 komentirao je situaciju na Bliskom istoku.

Komentirajući radi li se o smirivanju situacije budući da se kopnena ofenziva nije još dogodila, a i budući da je produžen rok za evakuaciju civila, Davor Ivo Stier je rekao:

“Teško da neće biti žestokog odgovora. Mislim da Izrael pokušava naći način da bude uz što manje civilnih žrtava. Tako je lakše i izraelskoj vojsci, ali mislim da Izrael nije blefirao kad je rekao da će uništiti Hamas i njihovu infrastrukturu. Interes je i međunarodne zajednice, prvenstveno SAD-a, podržati Izrael, ali su jasno rekli da se drži humanitarnog ratnog prava.”

Je li moguće uništiti Hamas, kako su najavili, a da se pritom poštede cvili?

“To je složena operacija, ali ovo se dogodilo jer je Hamas odlučio napasti Izrael, to je težak trenutak za Izrael koji ne pamti ovakve udarce, i obavještajno, i vojno, i politički. Netanyahu je zato najavio žestok odgovor. Da pokaže slabost, to bi bio poziv neprijateljima Izraela da krenu. Kvadratura kruga je kako pronaći odgovor da bude žestok, a da ne dovede do eskalacije. Eskalacija se želi izbjeći. Ide se u smjeru da ovo bude rat protiv Hamasa, a ne rat protiv Palestinaca”, istaknuo je Stier i dodao:

“Glas i najvećih saveznika, SAD-a i EU-a, je taj – pravo Izraela na obranu, ali uz mjere da se ovo ne pretvori u rat protiv palestinskog naroda, nego da bude protiv terorističke organzacije Hamas i da se smanji broj civilnih žrtava. Lako je to reći, na terenu je situacija komplicirana. Sama odgoda rokova govori da se humanitarno pravo uzima u obzir.”

Istaknuo je da je najopasnije ako dođe do izravnog sukoba s Iranom:

“Najopasnije bi bilo da dođe do izravnog sukoba s Iranom. Onda bi to izazvalo regionalni sukob, ali zbog karakteristika Bliskog istoka i odnosa sa SAD-om, to bi moglo eskalirati na svjetsku dimenziju. Zato je važno da ne dođe do takve eskalacije i otvorenog sukoba Izraela i Irana. Mislim da su i arapske zemlje toga svjesne i da to ne žele. Ovaj Hamasov napad je odgodio proces normalizacije odnosa između Izraela i Saudijske Arabije što bi bila velika promjena u ravnoteži.”

Na kraju je još prokomentirao da Benjamin Netanyahu svakako snosi političku odgovornost za poniženje Izraela.

