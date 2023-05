Lavrov najavio odgovor Rusije zbog napada dronovima na Kremlj

Podijeli :

SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas je rekao da je napad dronovima na Kremlj bio "neprijateljski čin" te da će Rusija odgovoriti "konkretnim akcijama", a Kremlj najavljuje kasnije danas zasjedanje ruskog Vijeća sigurnosti.

Rusija je za pokretanje dronova u pokušaju atentata na predsjednika Vladimira Putina okrivila Ukrajinu, pojasnivši pritom da iza svega stoje Sjedinjene Države. Ukrajina je odbacila te optužbe, a Bijela kuća priopćila da je to “suluda tvrdnja” i “laž”.

“Teroristi iz Kijeva to nisu mogli učiniti bez znanja njihovih gospodara”

“Sasvim je jasno da je to neprijateljski čin i potpuno je jasno da to teroristi iz Kijeva to nisu mogli učiniti bez znanja njihovih gospodara”, rekao je Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Indiji.

VIDEO | Objavljena snimka napada dronovima na Kremlj: “To je teroristički čin!”

“Nećemo odgovoriti razglabajući o tome da li to predstavlja ‘casus belli’ (povod za rat) ili ne. Odgovorit ćemo konkretnim akcijama”, rekao je Lavrov.

Rusko Vijeće sigurnosti će o incidentu s dronovima raspravljati kasnije danas, priopćio je glasnogovornik Kremlja. Moskva je odmah nakon incidenta poručila da zadržava pravo na odmazdu.

“Odluke se ne donose u Kijevu, nego u Washingtonu”

“Svjesni smo da se odluke o takvim akcijama, o takvim terorističkim napadima, ne donose u Kijevu, već u Washingtonu. I Kijev radi ono što mu se kaže da radi”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Europska unija je jučer pozvala Rusiju da ne koristi navodni napad dronom kao izgovor za eskalaciju rata protiv Ukrajine.​​​​​ U srijedu u noći Kremlj je bio napadnut bespilotnim letjelicama u, kako je objavila Moskva, neuspješnom pokušaju atentata na predsjednika Vladimira Putina.

U navodnom napadu na Putinovu rezidenciju u Kremlju korištena su dva drona, ali ih je ruska obrana onesposobila, prenosi Index.

