Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prebačen je u bolnicu nakon što je stigao na indonezijski Bali na summit G20, izvijestila je u ponedjeljak agencija Associated Press, izvješće koje je Moskva odbacila kao "lažne vijesti", no guverner Balija kasnije je potvrdio da je Lavrov bio u bolnici.

Lavrov se pak, nakon što se proširila vijest da je primljen u bolnicu, pojavio na snimci koja je, navodno, nastala u njegovoj hotelskoj sobi. Na Telegramu je snimku objavila glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st