Majka koja je ostala bez kćeri traži da EU kriminalizira online nasilje

Irkinja Jackie Fox, čija je kći počinila samoubojstvo zbog vršnjačkog zlostavljanja na internetu, ovaj je tjedan boravila u Europskom parlamentu kako bi motivirala da se zakon potaknut njenim slučajem u Irskoj, a koji kriminalizira online zlostavljanje, usvoji i na razini cijele Europe.

21-godišnja Nicole Fox, nadimka ‘Coco’, objesila se 2018. godine nakon nekoliko godina psihičkog i fizičkog zlostavljanja njezinih vršnjaka. Njezina navodna prijateljica počela ju je zlostavljati zbog ljubomore „oko jednog dečka” koji ju je odbio, nakon čega se iskalila na Coco, njegovu najbolju prijateljicu.

Zlostavljačica je skupila grupu vršnjaka koji su prijetili, slali uputstva kako se objesiti, vrijeđali je na aplikacijama WhatsApp i Snapchat, radili lažne profile te ju i fizički napadali. Grupa je podijelila videosnimku s tri dečka i djevojkom sa zamućenim licem, govoreći da je to Nicole.

Njezina majka Jackie je nakon smrti kćeri ostala šokirana činjenicom da oni koji su joj zlostavljali ne mogu kazneno odgovarati jer takav zakon nije postojao, pa joj je to postala osobna misija koja je konačno uspjela 2021. godine. Irska je tada usvojila takozvani ‘Zakon Coco’. Njime se predviđa do sedam godina zatvora za one koji dijele intimne fotografije osoba bez dozvola, a kazna je predviđena i za krajnje uvredljivu komunikaciju s namjerom uznemiravanja.

Jackie Fox je u razgovoru za Hinu rekla kako je zakon „apsolutno uspješan” jer je od tada procesuirano 105 ljudi, a neki su i u zatvoru.

„Nažalost morala sam izgubiti dijete da drugi u Irskoj dobiju zaštitu”, kazala je Fox koja gostuje po školama i govori protiv vršnjačkog zlostavljanja.

Ona je rekla da joj se nakon tih gostovanja javljaju žrtve zlostavljanja, ali i zlostavljači koji iskazuju žaljenje zbog svojeg ponašanja. Što se tiče zlostavljača njezine kćeri, oni su zbog nepostojanja zakona u tom razdoblju na slobodi. Kad su čuli da Jackie želi usvajanje takve mjere, prijetili su i njoj.

Fox je u srijedu prisustvovala raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu na temu cyberbullyinga na kojoj su zastupnici pozvali na donošenje zakona. Raspravu je zatražila Europska pučka stranka koja želi kriminalizirati internetsko zlostavljanje na razini Unije.

U raspravi je sudjelovala i hrvatska zastupnica Sunčana Glavak koja je zahvalila Jackie Fox na njezinim naporima.

“Smatram da svako nasilje zahtjeva reakciju okoline, nikako nemojmo umanjiti ono elektroničko – i to mora biti kazneno djelo. Brže je i lakše od tradicionalnog zlostavljanja poslati uvredljivu poruku i proširiti je. Nasilnik ne može vidjeti trenutnu reakciju žrtve, manja je vjerojatnost da će osjećati krivnju”, kazala je hrvatska zastupnica EPP-a.

„Mobilni uređaji omogućuju stalni pristup internetu i ostavljaju korisnika podložnim napadima u svakom trenutku. Budućnost je digitalna, to je tako jasno. Međutim, lica djece koja su doživjela nasilje stvarna su i tu među nama. Ona imaju svoje ime i prezime”, poručila je.

Napomenula je kako se u Hrvatskoj zlostavljanje može prijaviti putem takozvanog ‘red buttona’ ministarstva unutarnjih poslova, pa je simbolički pozvala zastupnike da pritisnu crveni gumb za svu zlostavljanju djecu i zaustave nasilje na internetu.

