Izvor: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Profimedia

Bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev narugao se zapadnim medijima zbog izvješća o eksploziji na Sjevernom toku u kojemu su naveli da su napad izveli "proukrajinski osvetnici". Medvedev tvrdi da je cilj tih izvješća bio zavarati europsku publiku.

U utorak je New York Times ustvrdio da je “proukrajinska skupina” možda bila iza eksplozija u rujnu koje su onesposobile plinovode Sjeverni tok 1 i 2, a koji su izgrađeni za isporuku ruskog plina u Europu preko Njemačke. Anonimni izvori američkog lista posebno su naglasili da u operaciju “nisu bili uključeni američki ili britanski državljani”.

Njemački mediji o Sjevernom toku: Pet muškaraca i žena raznijeli plinovod Dobitnik Pulitzera: Sjeverni tok je raznijela američka mornarica

Istoga su dana brojni njemački mediji izvijestili da su njihovi istražitelji koji su se bavili navedenim eksplozijama otkrili da je jahta koja je navodno korištena u napadu pripadala poljskoj tvrtki, ali je “očigledno” bila u vlasništvu dvojice Ukrajinaca.

U novoj objavi na Telegramu, Medvedev se narugao tim izvješćima, navodeći da je smiješna ideja da je sabotaža takvih razmjera bila provedena bez uključivanja državnih aktera.

Izvješća u zapadnim medijima Medvedev je nazvao drugorazrednim filmom. “Šest okorjelih sabotera, s damom među njima, femme fatale (kako može postojati film bez jedne?) jahtom su uplovili u olujno Baltičko more. Na brodu su ponijeli pola tone eksploziva i predivno zaronuli. A onda su digli u zrak dvije ogromne cijevi na dnu, prije nego što su nestali u zalasku sunca. I nitko ih nije primijetio. U moru koje je puno brodova NATO-a i međunarodnih sustava za nadzor. Vratili su i jahtu vlasniku, brutalni, ali i poštuju zakon.”

Medvedev dalje piše da je film propao odmah nakon premijere, odnosno čim je publika počela postavljati neugodna pitanja – zašto su početne tvrdnje o umiješanosti Rusije sada odjednom napuštene ili zašto EU mora nastaviti slati oružje i novac Ukrajinskim radikalima ako su oni ti koji su raznijeli plinovod.

Kako tvrdi bivši ruski predsjednik, cilj ovih medijskih izvješća bio je da zavara europsku publiku. “Izgleda da je ovaj jeftini film osmišljen samo da bi zavarao europske mozgove.”

“Pitam se hoće li biti nastavka? Možda s ovom radnjom – isti heroji, predvođenim poljskim kanibalom Dudom, koji je pobjegao iz psihijatrijske ustanove, prodiru u bunker hrabrog predsjednika Zea, koji šmrče bijeli prah. Uzimaju ga za taoca, a zatim ga slučajno zadave. A onda počinje zombi apokalipsa u maniri The last of us”, piše na kraju Medvedev i poručuje svojim pratiteljima da se opskrbe kokicama.

