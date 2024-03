Nadzirao nuklearne projektile SAD-a pa odavao tajne podatke na dejting stranici: Mislio da razgovara s Ukrajinkom

Podijeli :

David Franklin Slater (63), umirovljeni pukovnik američke vojske u Nebraski, optužen je za slanje povjerljivih podataka preko stranice za upoznavanje. Uhićen je u subotu, a pred sudom se pojavio u utorak, kada je izjavio da se ne smatra krivim, javlja The Washington Post.

Franklin Slater bio je zaposlen do 2022. u američkom Strateškom zapovjedništvu (Stratcom), koje nadzire američki arsenal nuklearnih projektila. Uhićen je u subotu, a optužen je za nezakonito slanje dokumenata koji bi “mogli biti korišteni za uzrokovanje štete Sjedinjenim Državama”.

Prema optužnici, Slater je proslijedio informacije koje je saznao iz povjerljivih Stratcomovih brifinga, a koji se odnose na rusku invaziju na Ukrajinu. Podatke je slao osobi za koju je vjerovao da je žena u Ukrajini. U razmjeni poruka često su ga pitali o tajnama američke nacionalne obrane, rekli su tužitelji u ponedjeljak, piše BBC.

“Dragi, što se prikazuje na ekranima u posebnoj sobi? Vrlo je zanimljivo”, stoji u jednoj poruci poslanoj 11. ožujka. 23. ožujka je dobio pitanje o jednoj zemlji. Taj dio je u optužnici redigiran pa nije jasno na koju zemlju se pitanje odnosilo. “Ti si moj tajni agent. S ljubavlju”, rekao mu je kontakt nakon odgovora. “Dragi moj Dave, hvala na vrijednim informacijama” i “ti si moj tajni doušnik, ljubavi”, glasile su druge poruke, prenosi Večernji list.

U dokumentima se ne navodi koga je Slater kontaktirao ni naziv stranice za upoznavanje stranaca. Slučaj su istraživali FBI i Ured za posebne istrage Zračnih snaga. “Pojedinci s pristupom strogo povjerljivim informacijama imaju određene odgovornosti”, rekla je državna tužiteljica okruga Nebraska Susan Lehr. “Optužbe protiv gospodina Slatera dovode u pitanje je li on izdao te odgovornosti.”

Slater je optužen za urotu i dva slučaja neovlaštenog otkrivanja informacija o nacionalnoj obrani. Prijeti mu do 10 godina zatvora. Inače, optužnica je objavljena nekoliko sati nakon što se američki zrakoplovac iz Zračne nacionalne garde Massachusettsa izjasnio krivim po šest točaka optužnice za nezakonito zadržavanje i prijenos informacija nacionalne obrane. Jack Teixeira mogao bi dobiti do 16 godina zatvora, piše The Washington Post.

