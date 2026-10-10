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231 incident

Nakon dva napada nožem u Poljskoj uhićeno 76 osoba, policija bila u 50.000 obrazovnih ustanova

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Hina
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10. lis. 2026. 15:45
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WOJTEK RADWANSKI/AFP

Poljska policija izvijestila je u subotu da je 76 osoba uhićeno nakon dvaju napada nožem u školama, koji su se dogodili sredinom ovoga tjedna, a u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a nekoliko ih je ozlijeđeno.

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Pregledano je oko 50.000 škola diljem zemlje, objavila je policija na platformi X. „Zabilježen je ukupno 231 incident u kojem su policijski službenici intervenirali zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela.”

Za sada nema informacija o identitetu privedenih osoba.

U četvrtak je 37-godišnji školski domar ubijen, a dvije su osobe ozlijeđene u napadu nožem koji je u školi u mjestu Leszczydół-Nowiny, oko 70 kilometara sjeveroistočno od Varšave, počinio 15-godišnjak.

Dan ranije, u srijedu, 19-godišnjak je nožem ozlijedio devet osoba, od kojih dvije teško, u strukovnoj školi u Ostrołęki, mjestu udaljenom nešto manje od 100 kilometara sjeverno od Varšave.

Premijer Donald Tusk u četvrtak je naložio redovite policijske provjere u svim školama u zemlji. Mnoge škole u regiji Mazovija, koja okružuje Varšavu, u petak su ostale zatvorene.

Tusk je izjavio da je 15-godišnji napadač nosio kacigu s kamerom kako bi snimio svoj zločin.

Policijski odjel za kibernetički kriminal naknadno je istraživao postoji li na društvenim mrežama izazov koji potiče mlade na izvođenje takvih napada. Ipak, policija je u petak priopćila da zasad nema naznaka takvog djelovanja.

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