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užas u Poljskoj

Novi napad u školi: 15-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio zaposlenike, jedna osoba preminula

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08. lis. 2026. 11:33
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Moja Ostroleka via REUTERS

U mjestu Leszczydół-Nowiny, nedaleko od Wyszkówa u Poljskoj, 15-godišnjak je oštrim predmetom napao troje zaposlenika škole. Kako je izvijestila policija, jedna je osoba preminula.

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Policija je na društvenoj mreži X objavila da je u napadu 15-godišnjaka oštrim predmetom ozlijeđeno troje zaposlenika škole u mjestu Leszczydół-Nowiny, u okrugu Wyszków.

Prema policijskim informacijama, preminula je 37-godišnja žena, zaposlenica škole koju je napadač prvu napao.

"Unatoč dugotrajnoj reanimaciji i svim naporima medicinskog osoblja da spasi život 37-godišnjakinje, nažalost, nisu uspjeli. Žena je preminula", izjavila je za TVN24 Katarzyna Kucharska iz policije u Radomu.

Kako je objasnila, ravnatelj škole čuo je ženine povike i požurio joj u pomoć. Pokušao je svladati napadača, a u tome mu je pomagala jedna nastavnica.

"Oboje zaposlenika škole također je ozlijeđeno. Koliko mi je poznato, njihovi životi nisu ugroženi", rekla je Kucharska.

Dodala je da je 15-godišnjak bivši učenik te škole.

Policija je uhitila 15-godišnjaka, a motiv napada zasad nije poznat.

Još jedan napad u školi

Događaj u blizini Wyszkówa još je jedan u nizu napada u poljskim školama posljednjih dana.

U srijedu je 19-godišnji muškarac nožem napao osobe u Srednjoj strukovnoj školi br. 4 u Ostrołęki.

U tom je napadu ozlijeđeno devet osoba – petero učenika, dvoje nastavnika i dvije druge osobe. Vojvoda je izvijestio da njihovi životi nisu ugroženi.

Napadač, identificiran kao Jakub Z., uhićen je.

Teme
napad poljska škola

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