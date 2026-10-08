užas u Poljskoj
Novi napad u školi: 15-godišnjak oštrim predmetom ozlijedio zaposlenike, jedna osoba preminula
U mjestu Leszczydół-Nowiny, nedaleko od Wyszkówa u Poljskoj, 15-godišnjak je oštrim predmetom napao troje zaposlenika škole. Kako je izvijestila policija, jedna je osoba preminula.
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Policija je na društvenoj mreži X objavila da je u napadu 15-godišnjaka oštrim predmetom ozlijeđeno troje zaposlenika škole u mjestu Leszczydół-Nowiny, u okrugu Wyszków.
Prema policijskim informacijama, preminula je 37-godišnja žena, zaposlenica škole koju je napadač prvu napao.
"Unatoč dugotrajnoj reanimaciji i svim naporima medicinskog osoblja da spasi život 37-godišnjakinje, nažalost, nisu uspjeli. Žena je preminula", izjavila je za TVN24 Katarzyna Kucharska iz policije u Radomu.
Kako je objasnila, ravnatelj škole čuo je ženine povike i požurio joj u pomoć. Pokušao je svladati napadača, a u tome mu je pomagala jedna nastavnica.
"Oboje zaposlenika škole također je ozlijeđeno. Koliko mi je poznato, njihovi životi nisu ugroženi", rekla je Kucharska.
Dodala je da je 15-godišnjak bivši učenik te škole.
Policija je uhitila 15-godišnjaka, a motiv napada zasad nije poznat.
Još jedan napad u školi
Događaj u blizini Wyszkówa još je jedan u nizu napada u poljskim školama posljednjih dana.
U srijedu je 19-godišnji muškarac nožem napao osobe u Srednjoj strukovnoj školi br. 4 u Ostrołęki.
U tom je napadu ozlijeđeno devet osoba – petero učenika, dvoje nastavnika i dvije druge osobe. Vojvoda je izvijestio da njihovi životi nisu ugroženi.
Napadač, identificiran kao Jakub Z., uhićen je.
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